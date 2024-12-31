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Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT - РИА Новости, 31.12.2024
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21:36 31.12.2024 (обновлено: 21:38 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/veypy-1992192057.html
Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT
Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT - РИА Новости, 31.12.2024
Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT
Бельгия может стать первой из стран ЕС, которая запретит продажи одноразовых вейпов в 2025 году, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:36:00+03:00
2024-12-31T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Бельгия может стать первой из стран ЕС, которая запретит продажи одноразовых вейпов в 2025 году, сообщает газета Financial Times. По словам издания, власти стран планируют ввести запрет в среду. Отмечается, что эта мера должна помочь всему континенту противостоять растущему спросу на вейпы среди молодежи. "В среду Бельгия станет первой страной ЕС, которая запретит продажу одноразовых вейпов", - отмечает издание. Газета напоминает, что некоторые страны, например, Великобритания, Франция и ФРГ, также планируют ужесточить законы по продаже вейпов. Financial Times подчеркивает опасения экспертов по поводу того, что такая мера может заставить потребителей перейти на "нелегальную продукцию". В октябре правительство Великобритании сообщало, что власти хотят запретить продажу одноразовых электронных сигарет в Англии с июня 2025 года. Ранее Минздрав РФ предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.
https://ria.ru/20241228/putin-1991811028.html
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в мире, бельгия, великобритания, франция, евросоюз
В мире, Бельгия, Великобритания, Франция, Евросоюз
Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT

FT: Бельгия может в 2025 году первой в ЕС запретить продажи одноразовых вейпов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВейпы
Вейпы - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Бельгия может стать первой из стран ЕС, которая запретит продажи одноразовых вейпов в 2025 году, сообщает газета Financial Times.
По словам издания, власти стран планируют ввести запрет в среду. Отмечается, что эта мера должна помочь всему континенту противостоять растущему спросу на вейпы среди молодежи.
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"В среду Бельгия станет первой страной ЕС, которая запретит продажу одноразовых вейпов", - отмечает издание.
Газета напоминает, что некоторые страны, например, Великобритания, Франция и ФРГ, также планируют ужесточить законы по продаже вейпов. Financial Times подчеркивает опасения экспертов по поводу того, что такая мера может заставить потребителей перейти на "нелегальную продукцию".
В октябре правительство Великобритании сообщало, что власти хотят запретить продажу одноразовых электронных сигарет в Англии с июня 2025 года.
Ранее Минздрав РФ предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.
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