Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT
FT: Бельгия может в 2025 году первой в ЕС запретить продажи одноразовых вейпов
Вейпы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Бельгия может стать первой из стран ЕС, которая запретит продажи одноразовых вейпов в 2025 году, сообщает газета Financial Times.
По словам издания, власти стран планируют ввести запрет в среду. Отмечается, что эта мера должна помочь всему континенту противостоять растущему спросу на вейпы среди молодежи.
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Газета напоминает, что некоторые страны, например, Великобритания, Франция и ФРГ, также планируют ужесточить законы по продаже вейпов. Financial Times подчеркивает опасения экспертов по поводу того, что такая мера может заставить потребителей перейти на "нелегальную продукцию".
В октябре правительство Великобритании сообщало, что власти хотят запретить продажу одноразовых электронных сигарет в Англии с июня 2025 года.
Ранее Минздрав РФ предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.
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