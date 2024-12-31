https://ria.ru/20241231/veypy-1992192057.html

Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT

Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT - РИА Новости, 31.12.2024

Бельгия ужесточает борьбу с одноразовыми вейпами, пишет FT

Бельгия может стать первой из стран ЕС, которая запретит продажи одноразовых вейпов в 2025 году, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T21:36:00+03:00

2024-12-31T21:36:00+03:00

2024-12-31T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Бельгия может стать первой из стран ЕС, которая запретит продажи одноразовых вейпов в 2025 году, сообщает газета Financial Times. По словам издания, власти стран планируют ввести запрет в среду. Отмечается, что эта мера должна помочь всему континенту противостоять растущему спросу на вейпы среди молодежи. "В среду Бельгия станет первой страной ЕС, которая запретит продажу одноразовых вейпов", - отмечает издание. Газета напоминает, что некоторые страны, например, Великобритания, Франция и ФРГ, также планируют ужесточить законы по продаже вейпов. Financial Times подчеркивает опасения экспертов по поводу того, что такая мера может заставить потребителей перейти на "нелегальную продукцию". В октябре правительство Великобритании сообщало, что власти хотят запретить продажу одноразовых электронных сигарет в Англии с июня 2025 года. Ранее Минздрав РФ предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. В ведомстве сообщили, что вейпы вызывают болезнь EVALI, симптомы которой похожи на COVID, это острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет.

https://ria.ru/20241228/putin-1991811028.html

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бельгия, великобритания, франция, евросоюз