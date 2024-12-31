https://ria.ru/20241231/ukraina-1992180775.html

Российский боец спас британца в зоне СВО

Российский боец спас британца в зоне СВО - РИА Новости, 31.12.2024

Российский боец спас британца в зоне СВО

Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса от смерти во время обстрелов в районе Торецка, кадры с ним опубликовал Telegram-канал "Соловьев... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T18:15:00+03:00

2024-12-31T18:15:00+03:00

2024-12-31T20:34:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса от смерти во время обстрелов в районе Торецка, кадры с ним опубликовал Telegram-канал "Соловьев Live".По словам британца, во время боевых действий он был ранен в результате атаки украинского беспилотника. В течение нескольких недель он прятался в блиндаже и лишь изредка выходил на поиски еды. Во время одного из таких эпизодов начался сильный обстрел, и Дэвис забежал в здание поблизости."Я услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: "Быстрее, сюда!" Я понял по форме, что это русский <…> Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия", — рассказал он.По словам Дэвиса, российский боец сразу понял, что он не представляет для него угрозы и позднее даже предложил сигарету.Британец призвал граждан западных стран не приезжать на Украину, так как они почти наверняка будут убиты. По словам Дэвиса, он является скорее исключением."Вы все умрете, и ничего хорошего в этом нет", — заключил он.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские боевики плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html

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Британский наемник, попавший в плен рассказывает о службе в рядах ВСУ Британский наемник, попавший в плен рассказывает о службе в рядах ВСУ 2024-12-31T18:15 true PT1M38S

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