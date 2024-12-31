https://ria.ru/20241231/udary-1992133755.html

ВС России нанесли серию ударов в Сумской области

ВС России нанесли серию ударов в Сумской области - РИА Новости, 31.12.2024

ВС России нанесли серию ударов в Сумской области

Серия ударов нанесена по городу Шостка в Сумской области в ночь на вторник 31 декабря, были поражены около десяти единиц техники и группа военных ВСУ, сообщил... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:34:00+03:00

2024-12-31T09:34:00+03:00

2024-12-31T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Серия ударов нанесена по городу Шостка в Сумской области в ночь на вторник 31 декабря, были поражены около десяти единиц техники и группа военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Шостка получил серию ударов. В четыре утра прилетело по группе военных с техникой, готовящихся на выход в районе завода Импульс. Ракетным ударом поразили около 10-ти единиц техники и до роты личного состава", - заявил собеседник агентства.Как отметил Лебедев, ударами по Шостке были также поражены склад с оружием и корпус, в котором размещался расчет БПЛА, уничтожены и ранены несколько десятков военных ВСУ."В половине четвертого (утра - ред.) прилет в том же направлении, но уже с серьезной и продолжительной детонацией. Поражён склад, которым пользуются идущие на север области бандеровцы... Начало пятого (утра - ред.) - два удара по Шостке, в направлении парка Свеса. В корпусах были размещены личный состав дроноводов и заскладированы ударные БПЛА и боезапас. Сопротивление сообщает о нескольких десятках погибших и раненых", - подчеркнул собеседник.

https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины