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ВС России нанесли серию ударов в Сумской области - РИА Новости, 31.12.2024
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09:34 31.12.2024 (обновлено: 09:44 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/udary-1992133755.html
ВС России нанесли серию ударов в Сумской области
ВС России нанесли серию ударов в Сумской области - РИА Новости, 31.12.2024
ВС России нанесли серию ударов в Сумской области
Серия ударов нанесена по городу Шостка в Сумской области в ночь на вторник 31 декабря, были поражены около десяти единиц техники и группа военных ВСУ, сообщил... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:34:00+03:00
2024-12-31T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Серия ударов нанесена по городу Шостка в Сумской области в ночь на вторник 31 декабря, были поражены около десяти единиц техники и группа военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Шостка получил серию ударов. В четыре утра прилетело по группе военных с техникой, готовящихся на выход в районе завода Импульс. Ракетным ударом поразили около 10-ти единиц техники и до роты личного состава", - заявил собеседник агентства.Как отметил Лебедев, ударами по Шостке были также поражены склад с оружием и корпус, в котором размещался расчет БПЛА, уничтожены и ранены несколько десятков военных ВСУ."В половине четвертого (утра - ред.) прилет в том же направлении, но уже с серьезной и продолжительной детонацией. Поражён склад, которым пользуются идущие на север области бандеровцы... Начало пятого (утра - ред.) - два удара по Шостке, в направлении парка Свеса. В корпусах были размещены личный состав дроноводов и заскладированы ударные БПЛА и боезапас. Сопротивление сообщает о нескольких десятках погибших и раненых", - подчеркнул собеседник.
https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли серию ударов в Сумской области

ВС России нанесли серию ударов по Шостке в Сумской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Серия ударов нанесена по городу Шостка в Сумской области в ночь на вторник 31 декабря, были поражены около десяти единиц техники и группа военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Город Шостка получил серию ударов. В четыре утра прилетело по группе военных с техникой, готовящихся на выход в районе завода Импульс. Ракетным ударом поразили около 10-ти единиц техники и до роты личного состава", - заявил собеседник агентства.
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Как отметил Лебедев, ударами по Шостке были также поражены склад с оружием и корпус, в котором размещался расчет БПЛА, уничтожены и ранены несколько десятков военных ВСУ.
"В половине четвертого (утра - ред.) прилет в том же направлении, но уже с серьезной и продолжительной детонацией. Поражён склад, которым пользуются идущие на север области бандеровцы... Начало пятого (утра - ред.) - два удара по Шостке, в направлении парка Свеса. В корпусах были размещены личный состав дроноводов и заскладированы ударные БПЛА и боезапас. Сопротивление сообщает о нескольких десятках погибших и раненых", - подчеркнул собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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