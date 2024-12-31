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Российские военные ударили по военной базе ВСУ в Сумской области
Российские военные ударили по военной базе ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.12.2024
Российские военные ударили по военной базе ВСУ в Сумской области
Удар нанесен в Ахтырском районе Сумской области в районе сел Климентовое и Залесное, предположительно, по военной базе, где проходит перегруппировка... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:54:00+03:00
2024-12-31T09:54:00+03:00
2024-12-31T11:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Удар нанесен в Ахтырском районе Сумской области в районе сел Климентовое и Залесное, предположительно, по военной базе, где проходит перегруппировка подразделений ВСУ и ремонт военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По словам собеседника агентства, удар был нанесен в половине пятого утра в направлении "Гетьманского национального парка" Ахтырского района Сумской области."Сопротивление сообщает, что скорее всего прилет был в районе сел Климентовое и Залесное по военной базе, которая используется для перегруппировки выходящих из Харьковской и Сумской областей подразделений для перегруппировки и ремонта техники. Туда приходит пополнение бандеровцев, а с недавних пор замечены небольшие подразделения иностранных наемников", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20241231/voennye-1992144929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили по военной базе ВСУ в Сумской области
Российские военные ударили по базе в Сумской области, где перегруппируются ВСУ