https://ria.ru/20241231/udar-1992135867.html

Российские военные ударили по военной базе ВСУ в Сумской области

Российские военные ударили по военной базе ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.12.2024

Российские военные ударили по военной базе ВСУ в Сумской области

Удар нанесен в Ахтырском районе Сумской области в районе сел Климентовое и Залесное, предположительно, по военной базе, где проходит перегруппировка... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:54:00+03:00

2024-12-31T09:54:00+03:00

2024-12-31T11:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Удар нанесен в Ахтырском районе Сумской области в районе сел Климентовое и Залесное, предположительно, по военной базе, где проходит перегруппировка подразделений ВСУ и ремонт военной техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По словам собеседника агентства, удар был нанесен в половине пятого утра в направлении "Гетьманского национального парка" Ахтырского района Сумской области."Сопротивление сообщает, что скорее всего прилет был в районе сел Климентовое и Залесное по военной базе, которая используется для перегруппировки выходящих из Харьковской и Сумской областей подразделений для перегруппировки и ремонта техники. Туда приходит пополнение бандеровцев, а с недавних пор замечены небольшие подразделения иностранных наемников", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20241231/voennye-1992144929.html

сумская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы украины