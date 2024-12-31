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ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде

ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде - РИА Новости, 31.12.2024

ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде

Удар нанесли в ночь на 31 декабря по заводу Павлограда, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:51:00+03:00

2024-12-31T09:51:00+03:00

2024-12-31T09:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

павлоград

сергей лебедев

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Удар нанесли в ночь на 31 декабря по заводу Павлограда, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Павлограде прилетело на Площадку Павлоградского Механического завода, где производятся детали для ракет и идет сборка ракет. Там же находится полигон, где иностранные инструктора обучают бандеровцев работе с НАТОвской техникой. Удар был мощный с детонацией и выбросом пламени", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241213/ukraina-1988962636.html

павлоград

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павлоград, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины