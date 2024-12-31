Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде - РИА Новости, 31.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 31.12.2024 (обновлено: 09:52 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/udar-1992135493.html
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде - РИА Новости, 31.12.2024
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде
Удар нанесли в ночь на 31 декабря по заводу Павлограда, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:51:00+03:00
2024-12-31T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
павлоград
сергей лебедев
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_0:14:3194:1811_1920x0_80_0_0_493d84cd59ff438364458f1a05146d57.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Удар нанесли в ночь на 31 декабря по заводу Павлограда, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Павлограде прилетело на Площадку Павлоградского Механического завода, где производятся детали для ракет и идет сборка ракет. Там же находится полигон, где иностранные инструктора обучают бандеровцев работе с НАТОвской техникой. Удар был мощный с детонацией и выбросом пламени", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241213/ukraina-1988962636.html
павлоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987456764_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ea64ed0dd60545af0ea0b865582dfacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павлоград, сергей лебедев, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Сергей Лебедев, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде

ВС РФ нанесли удар по заводу в Павлограде, где идет сборка ракет ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Удар нанесли в ночь на 31 декабря по заводу Павлограда, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Павлограде прилетело на Площадку Павлоградского Механического завода, где производятся детали для ракет и идет сборка ракет. Там же находится полигон, где иностранные инструктора обучают бандеровцев работе с НАТОвской техникой. Удар был мощный с детонацией и выбросом пламени", - сообщил собеседник агентства.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
ВС России нанесли удар в направлении ТЭС на Украине
13 декабря, 09:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПавлоградСергей ЛебедевНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала