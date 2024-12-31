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"Кульминация": на Западе раскрыли, что ВСУ сдадут в ближайшее время - РИА Новости, 31.12.2024
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05:26 31.12.2024 (обновлено: 09:57 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/trevoga-1992124334.html
"Кульминация": на Западе раскрыли, что ВСУ сдадут в ближайшее время
"Кульминация": на Западе раскрыли, что ВСУ сдадут в ближайшее время - РИА Новости, 31.12.2024
"Кульминация": на Западе раскрыли, что ВСУ сдадут в ближайшее время
Украинская линия обороны в Донбассе рушится, а российское наступление находится в своей кульминации. Такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T05:26:00+03:00
2024-12-31T09:57:00+03:00
в мире
курахово
донбасс
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинская линия обороны в Донбассе рушится, а российское наступление находится в своей кульминации. Такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с немецкой газетой Die Welt."Русские достигли кульминации своего наступления", — сказал он.Эксперт также считает, что украинские боевики выведут свои подразделения из Курахово в ближайшие недели, а также опасается, что ВСУ полностью потеряют "стратегически важный" город Часов Яр.Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части ДНР, выдавливая противника из городаКурахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html
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курахово
донбасс
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в мире, курахово, донбасс, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Курахово, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
"Кульминация": на Западе раскрыли, что ВСУ сдадут в ближайшее время

Полковник Райснер: украинская оборона в Донбассе находится на грани падения

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украинская линия обороны в Донбассе рушится, а российское наступление находится в своей кульминации. Такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с немецкой газетой Die Welt.
«
"Русские достигли кульминации своего наступления", — сказал он.
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Эксперт также считает, что украинские боевики выведут свои подразделения из Курахово в ближайшие недели, а также опасается, что ВСУ полностью потеряют "стратегически важный" город Часов Яр.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части ДНР, выдавливая противника из города
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В миреКураховоДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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