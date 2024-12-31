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В Киеве рассказали, кто помешал Трампу остановить конфликт до инаугурации - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/tramp-1992178240.html
В Киеве рассказали, кто помешал Трампу остановить конфликт до инаугурации
В Киеве рассказали, кто помешал Трампу остановить конфликт до инаугурации - РИА Новости, 31.12.2024
В Киеве рассказали, кто помешал Трампу остановить конфликт до инаугурации
Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не позволили избранному президенту США Дональду Трампу выполнить свое обещание и остановить боевые действия на РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:46:00+03:00
2024-12-31T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
венгрия
россия
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не позволили избранному президенту США Дональду Трампу выполнить свое обещание и остановить боевые действия на Украине до его инаугурации, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.По словам аналитика, Трамп пытался добиться прекращения огня на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предложившего Зеленскому рождественское перемирие."Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация &lt;…&gt;, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни", — сказал Соскин.Трамп во время своей избирательной кампании не раз заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до официального вступления в должность.В декабре Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.Позднее Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит". Орбан отметил, что Венгрия не будет поддаваться на подобные провокации.
https://ria.ru/20241231/zelenskiy-1992169467.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, венгрия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Венгрия, Россия
В Киеве рассказали, кто помешал Трампу остановить конфликт до инаугурации

Соскин: Зеленский не позволил Трампу остановить боевые действия до инаугурации

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не позволили избранному президенту США Дональду Трампу выполнить свое обещание и остановить боевые действия на Украине до его инаугурации, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По словам аналитика, Трамп пытался добиться прекращения огня на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предложившего Зеленскому рождественское перемирие.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"В течение месяца": украинцев предупредили о страшном решении Зеленского
Вчера, 16:02
"Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация <…>, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни", — сказал Соскин.
Трамп во время своей избирательной кампании не раз заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до официального вступления в должность.
В декабре Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.
Позднее Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит". Орбан отметил, что Венгрия не будет поддаваться на подобные провокации.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Были убиты": в США раскрыли ужасную правду об Украине
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВенгрияРоссия
 
 
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