В Киеве рассказали, кто помешал Трампу остановить конфликт до инаугурации
Соскин: Зеленский не позволил Трампу остановить боевые действия до инаугурации
© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не позволили избранному президенту США Дональду Трампу выполнить свое обещание и остановить боевые действия на Украине до его инаугурации, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По словам аналитика, Трамп пытался добиться прекращения огня на Украине через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предложившего Зеленскому рождественское перемирие.
"Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация <…>, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни", — сказал Соскин.
Трамп во время своей избирательной кампании не раз заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до официального вступления в должность.
В декабре Орбан высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Владимиру Зеленскому. Путин отметил, что это можно обсудить, но сначала Орбан должен поговорить с украинской стороной. В свою очередь, когда венгерский премьер спросил главу киевского режима о возможности рождественского перемирия, тот ответил категоричным отказом.
Позднее Зеленский в хамской манере заявил, что не позволит таким странам, как Венгрия, выступать посредником в переговорах с Россией. По его словам, у Орбана нет армии, чтобы "давить" на Путина, а анекдоты и улыбки "пусть себе оставит". Орбан отметил, что Венгрия не будет поддаваться на подобные провокации.