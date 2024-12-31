"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года
"Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М для армии
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года по производству танков Т-90М и Т-72Б3М, отправив в войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ госкорпорации "Ростех") успешно завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3", — говорится в сообщении.
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По традиции машины из каждой партии украсили по-новогоднему: на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на Т-72Б3М – новогоднюю елку.
Как уточнили в пресс-службе, в 2024 году коллектив нижнетагильского предприятия круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства росли от месяца к месяцу, особенно ударным стал ноябрь.
Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.