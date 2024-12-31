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"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года - РИА Новости, 31.12.2024
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06:10 31.12.2024 (обновлено: 07:37 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/tanki-1992126104.html
"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года
"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года - РИА Новости, 31.12.2024
"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года
"Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года по производству танков Т-90М и Т-72Б3М, отправив в войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:10:00+03:00
2024-12-31T07:37:00+03:00
безопасность
уралвагонзавод
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
т-72б3м
т-72б3
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года по производству танков Т-90М и Т-72Б3М, отправив в войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе концерна."Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ госкорпорации "Ростех") успешно завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3", — говорится в сообщении.По традиции машины из каждой партии украсили по-новогоднему: на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на Т-72Б3М – новогоднюю елку. Как уточнили в пресс-службе, в 2024 году коллектив нижнетагильского предприятия круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства росли от месяца к месяцу, особенно ударным стал ноябрь.Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.
https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html
https://ria.ru/20241231/zaschita-1992125705.html
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безопасность, уралвагонзавод, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м, т-72б3м, т-72б3
Безопасность, Уралвагонзавод, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М, Т-72Б3М, Т-72Б3
"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года

"Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М для армии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв"
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года по производству танков Т-90М и Т-72Б3М, отправив в войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ госкорпорации "Ростех") успешно завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3", — говорится в сообщении.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
УВЗ: все танки, направляемые в зону СВО, комплектуют РЭБ
25 декабря, 03:26
По традиции машины из каждой партии украсили по-новогоднему: на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на Т-72Б3М – новогоднюю елку.
Как уточнили в пресс-службе, в 2024 году коллектив нижнетагильского предприятия круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства росли от месяца к месяцу, особенно ударным стал ноябрь.
Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Все российские танки оснащаются защитой от дронов, сообщил УВЗ
06:05
 
БезопасностьУралвагонзаводРостехМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Т-90МТ-72Б3МТ-72Б3
 
 
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