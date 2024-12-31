https://ria.ru/20241231/tanki-1992126104.html

"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года

"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года - РИА Новости, 31.12.2024

"Уралвагонзавод" поставил в войска все танки по контракту 2024 года

"Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года по производству танков Т-90М и Т-72Б3М, отправив в войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:10:00+03:00

2024-12-31T06:10:00+03:00

2024-12-31T07:37:00+03:00

безопасность

уралвагонзавод

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-90м

т-72б3м

т-72б3

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года по производству танков Т-90М и Т-72Б3М, отправив в войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе концерна."Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ госкорпорации "Ростех") успешно завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3", — говорится в сообщении.По традиции машины из каждой партии украсили по-новогоднему: на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на Т-72Б3М – новогоднюю елку. Как уточнили в пресс-службе, в 2024 году коллектив нижнетагильского предприятия круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства росли от месяца к месяцу, особенно ударным стал ноябрь.Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр Концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов.

https://ria.ru/20241225/tanki-1991121383.html

https://ria.ru/20241231/zaschita-1992125705.html

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безопасность, уралвагонзавод, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м, т-72б3м, т-72б3