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Священник рассказал, зачем в Церкви два раза молятся на Новый год - РИА Новости, 31.12.2024
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05:52 31.12.2024 (обновлено: 12:07 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/svyaschennik-1992125396.html
Священник рассказал, зачем в Церкви два раза молятся на Новый год
Священник рассказал, зачем в Церкви два раза молятся на Новый год - РИА Новости, 31.12.2024
Священник рассказал, зачем в Церкви два раза молятся на Новый год
В Церкви совершают молебен на светский новый год, чтобы "быть рядом с человеком во все важные моменты его жизни", рассказал РИА Новости клирик столичного храма... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T05:52:00+03:00
2024-12-31T12:07:00+03:00
максим первозванский
илья муромец
праздник
новый год
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МОСКВА 31 дек – РИА Новости. В Церкви совершают молебен на светский новый год, чтобы "быть рядом с человеком во все важные моменты его жизни", рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и отечества — обычно проходит в храмах вечером 31 декабря. Традиционно в этот вечер в столичном храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А 14 сентября в Церкви встречают еще один "Новый год". Индикт — церковное Новолетие, то есть начало годового цикла церковных праздников — приходится у православных христиан, живущих по Юлианскому календарю, на 1 сентября по старому стилю (14 сентября по-новому). "Есть церковное новолетие, есть светское — и Церковь проводит на последнее молебен, поскольку старается быть рядом с человеком во все важные моменты его жизни. Например, если человек отмечает свой день рождения, Церковь по этому поводу может отслужить благодарственный молебен, поздравить его родителей. Так и здесь: государство и народ отмечают Новый год, воспринимают его как завершение одного периода и начало нового", - сказал отец Максим. Например, храмы, продолжил он, тоже пишут годовые отчёты, сдают справки в налоговые органы в соответствии с гражданским, а не церковным календарём. "То есть мы, Церковь, вполне встроены в этот ритм, причем традиция служить молебен на Новый год – дореволюционная. И вполне уместно, как говорится об этом в новогоднем молебне, поблагодарить и прославить Господа за его благодеяния в прошедшем году и попросить его милости и помощи в году грядущем", - пояснил священник Он напомнил, что молебен, как правило, служат 31 декабря после вечернего богослужения, но иногда – 1 января утром, точное время лучше уточнить в расписании на сайте храмов. "Можно просто пойти в храм и первого января, это, кстати, день памяти Ильи Муромца – воина, впоследствии - монаха, святого, который стал былинным героем. Но обязательного посещения храма в этот день нет, а вот прийти на новогодний молебен действительно очень желательно. Ведь мы просим у Бога прощения за совершенные грехи в прошедшем году, благодарим за благодеяния и испрашиваем его милости и благословения на предстоящий год. То есть это как молебен перед началом доброго дела. Мы смотрим в будущее и просим помощи Божьей", - заключил собеседник агентства. Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
https://ria.ru/20241230/kanikuly-1992041946.html
https://ria.ru/20241224/feyerverki-1991065510.html
https://ria.ru/20241218/nikolaj-1989831269.html
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максим первозванский, илья муромец, праздник, новый год
Максим Первозванский, Илья Муромец, Праздник, Новый год
Священник рассказал, зачем в Церкви два раза молятся на Новый год

Священник Первозванский: в Церкви совершают молебен на светский новый год

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на Покровский собор
Вид на Покровский собор - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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МОСКВА 31 дек – РИА Новости. В Церкви совершают молебен на светский новый год, чтобы "быть рядом с человеком во все важные моменты его жизни", рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословение на грядущий год для себя, семьи и отечества — обычно проходит в храмах вечером 31 декабря. Традиционно в этот вечер в столичном храме Христа Спасителя молебное пение на новолетие совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А 14 сентября в Церкви встречают еще один "Новый год". Индикт — церковное Новолетие, то есть начало годового цикла церковных праздников — приходится у православных христиан, живущих по Юлианскому календарю, на 1 сентября по старому стилю (14 сентября по-новому).
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"Есть церковное новолетие, есть светское — и Церковь проводит на последнее молебен, поскольку старается быть рядом с человеком во все важные моменты его жизни. Например, если человек отмечает свой день рождения, Церковь по этому поводу может отслужить благодарственный молебен, поздравить его родителей. Так и здесь: государство и народ отмечают Новый год, воспринимают его как завершение одного периода и начало нового", - сказал отец Максим.
Например, храмы, продолжил он, тоже пишут годовые отчёты, сдают справки в налоговые органы в соответствии с гражданским, а не церковным календарём. "То есть мы, Церковь, вполне встроены в этот ритм, причем традиция служить молебен на Новый год – дореволюционная. И вполне уместно, как говорится об этом в новогоднем молебне, поблагодарить и прославить Господа за его благодеяния в прошедшем году и попросить его милости и помощи в году грядущем", - пояснил священник
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Он напомнил, что молебен, как правило, служат 31 декабря после вечернего богослужения, но иногда – 1 января утром, точное время лучше уточнить в расписании на сайте храмов.
"Можно просто пойти в храм и первого января, это, кстати, день памяти Ильи Муромца – воина, впоследствии - монаха, святого, который стал былинным героем. Но обязательного посещения храма в этот день нет, а вот прийти на новогодний молебен действительно очень желательно. Ведь мы просим у Бога прощения за совершенные грехи в прошедшем году, благодарим за благодеяния и испрашиваем его милости и благословения на предстоящий год. То есть это как молебен перед началом доброго дела. Мы смотрим в будущее и просим помощи Божьей", - заключил собеседник агентства.
Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Во время поста мирянам рекомендуется как минимум воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживаться. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах.
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