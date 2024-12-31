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В зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 31.12.2024 (обновлено: 11:47 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/svo-1992144729.html
В зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих
В зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих - РИА Новости, 31.12.2024
В зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 440... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:41:00+03:00
2024-12-31T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Ковшаровка Харьковской области, Ивановка, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что они также отразили контратаку штурмовой группы противника."Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть пикапов, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241231/trevoga-1992124334.html
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих

В зоне действий группировки "Запад" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Ковшаровка Харьковской области, Ивановка, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что они также отразили контратаку штурмовой группы противника.
"Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть пикапов, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Кульминация": на Западе раскрыли, что ВСУ сдадут в ближайшее время
05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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