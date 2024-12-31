https://ria.ru/20241231/svo-1992144729.html

В зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих

В зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих - РИА Новости, 31.12.2024

В зоне ответственности "Запада" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 440... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:41:00+03:00

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2024-12-31T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Ковшаровка Харьковской области, Ивановка, Торское и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что они также отразили контратаку штурмовой группы противника."Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, шесть пикапов, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

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россия, сша, вооруженные силы украины