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В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие

В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.12.2024

В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие

Не менее десяти человек пострадали в результате обрушения инсталляции Lego на семейном новогоднем мероприятии в американском штате Массачусетс, сообщает... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T22:59:00+03:00

2024-12-31T22:59:00+03:00

2024-12-31T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Не менее десяти человек пострадали в результате обрушения инсталляции Lego на семейном новогоднем мероприятии в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожарную службу. Обрушение произошло, когда сотрудники игрового зала In the Game в городе Пибоди начали сбрасывать вниз воздушные шары. Это привело к опрокидыванию конструкции Lego в виде гигантского аркадного автомата, которая упала на окружавших ее зрителей. По словам главы пожарной службы города, незначительные травмы получили десять человек. Восемь из них были доставлены в местные больницы, а двое отказались от госпитализации. Среди пострадавших четверо взрослых и шестеро детей.

https://ria.ru/20241001/peterburg-1975672281.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, массачусетс, сша