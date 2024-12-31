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В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие
В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.12.2024
В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие
Не менее десяти человек пострадали в результате обрушения инсталляции Lego на семейном новогоднем мероприятии в американском штате Массачусетс, сообщает... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:59:00+03:00
2024-12-31T22:59:00+03:00
2024-12-31T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Не менее десяти человек пострадали в результате обрушения инсталляции Lego на семейном новогоднем мероприятии в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожарную службу. Обрушение произошло, когда сотрудники игрового зала In the Game в городе Пибоди начали сбрасывать вниз воздушные шары. Это привело к опрокидыванию конструкции Lego в виде гигантского аркадного автомата, которая упала на окружавших ее зрителей. По словам главы пожарной службы города, незначительные травмы получили десять человек. Восемь из них были доставлены в местные больницы, а двое отказались от госпитализации. Среди пострадавших четверо взрослых и шестеро детей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, массачусетс, сша
В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие
NBC: при обрушении инсталляции Lego в Массачусетсе пострадали десять человек