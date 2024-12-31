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В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.12.2024
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22:59 31.12.2024
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В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие
В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие - РИА Новости, 31.12.2024
В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие
Не менее десяти человек пострадали в результате обрушения инсталляции Lego на семейном новогоднем мероприятии в американском штате Массачусетс, сообщает... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:59:00+03:00
2024-12-31T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Не менее десяти человек пострадали в результате обрушения инсталляции Lego на семейном новогоднем мероприятии в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожарную службу. Обрушение произошло, когда сотрудники игрового зала In the Game в городе Пибоди начали сбрасывать вниз воздушные шары. Это привело к опрокидыванию конструкции Lego в виде гигантского аркадного автомата, которая упала на окружавших ее зрителей. По словам главы пожарной службы города, незначительные травмы получили десять человек. Восемь из них были доставлены в местные больницы, а двое отказались от госпитализации. Среди пострадавших четверо взрослых и шестеро детей.
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в мире, массачусетс, сша
В мире, Массачусетс, США
В США обрушилась инсталляция Lego, есть пострадавшие

NBC: при обрушении инсталляции Lego в Массачусетсе пострадали десять человек

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Не менее десяти человек пострадали в результате обрушения инсталляции Lego на семейном новогоднем мероприятии в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожарную службу.
Обрушение произошло, когда сотрудники игрового зала In the Game в городе Пибоди начали сбрасывать вниз воздушные шары. Это привело к опрокидыванию конструкции Lego в виде гигантского аркадного автомата, которая упала на окружавших ее зрителей.
По словам главы пожарной службы города, незначительные травмы получили десять человек. Восемь из них были доставлены в местные больницы, а двое отказались от госпитализации.
Среди пострадавших четверо взрослых и шестеро детей.
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