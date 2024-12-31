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Минфин США обвинил Китай в хакерской атаке, пишет AFP

Минфин США обвинил Китай в хакерской атаке, пишет AFP - РИА Новости, 31.12.2024

Минфин США обвинил Китай в хакерской атаке, пишет AFP

Минфин США сообщил конгрессу, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят якобы связанные с Китаем злоумышленники, сообщает агентство AFP. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T04:37:00+03:00

2024-12-31T04:37:00+03:00

2024-12-31T04:37:00+03:00

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министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Минфин США сообщил конгрессу, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят якобы связанные с Китаем злоумышленники, сообщает агентство AFP. "Минфин заявил, что спонсируемые правительством Китая акторы стояли за кибервзломом, в результате которого был получен доступ к рабочим станциям ведомства", - пишет агентство со ссылкой на письмо минфина в конгресс. В сообщении не уточняется, когда произошла атака и какой ущерб она нанесла. Со своей стороны газета New York Times пишет, что об атаке на минфин 8 декабря сообщила компания по обслуживанию ПО, по этой информации, взломщики получили ключ и возможность удаленного доступа к рабочим станциям и "не являющимися секретными документам". Скомпрометированные сервисы в дальнейшем были отключены, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241204/khakery-1987228190.html

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в мире, технологии, китай, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии)