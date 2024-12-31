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Кандидатов Трампа в администрацию попросили согласовывать посты в соцсетях
Кандидатов Трампа в администрацию попросили согласовывать посты в соцсетях - РИА Новости, 31.12.2024
Кандидатов Трампа в администрацию попросили согласовывать посты в соцсетях
Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс попросила кандидатов на высшие должности в администрации ничего не публиковать в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T02:39:00+03:00
2024-12-31T02:39:00+03:00
2024-12-31T02:39:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс попросила кандидатов на высшие должности в администрации ничего не публиковать в своих социальных сетях без одобрения советника президента по юридическим вопросам в Белом доме до утверждения их кандидатур в сенате. "Хотя это указание уже давалось ранее, я напоминаю, что ни один член новой администрации или переходного периода не будет выступать от имени Соединенных Штатов или самого избранного президента... Соответственно, все предполагаемые кандидаты должны воздержаться от любых публикаций в социальных сетях без предварительного одобрения нового советника президента по юридическим вопросам", - говорится в послании Уайлс, которое есть в распоряжении газеты New York Post. По данным газеты, кандидаты Трампа воздержались от публикации сообщений в социальных сетях со своих публичных аккаунтов, что свидетельствует о том, что указание высшего руководства было принято во внимание. После недавней победы на выборах Трамп объявляет о назначениях в свою команду с беспрецедентной скоростью, отдавая предпочтение своим союзникам и успешным бизнесменам. Некоторые из кандидатов вызывают обеспокоенность общественности и экспертов из-за отсутствия у них дипломатической подготовки.
https://ria.ru/20241229/tramp-1991944294.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Кандидатов Трампа в администрацию попросили согласовывать посты в соцсетях
Кандидатов Трампа в администрацию попросили не писать в соцсети без согласования
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Будущая глава аппарата избранного президента США Дональда Трампа Сьюзи Уайлс попросила кандидатов на высшие должности в администрации ничего не публиковать в своих социальных сетях без одобрения советника президента по юридическим вопросам в Белом доме до утверждения их кандидатур в сенате.
"Хотя это указание уже давалось ранее, я напоминаю, что ни один член новой администрации или переходного периода не будет выступать от имени Соединенных Штатов или самого избранного президента... Соответственно, все предполагаемые кандидаты должны воздержаться от любых публикаций в социальных сетях без предварительного одобрения нового советника президента по юридическим вопросам", - говорится в послании Уайлс, которое есть в распоряжении газеты New York Post.
По данным газеты, кандидаты Трампа
воздержались от публикации сообщений в социальных сетях со своих публичных аккаунтов, что свидетельствует о том, что указание высшего руководства было принято во внимание.
После недавней победы на выборах Трамп объявляет о назначениях в свою команду с беспрецедентной скоростью, отдавая предпочтение своим союзникам и успешным бизнесменам. Некоторые из кандидатов вызывают обеспокоенность общественности и экспертов из-за отсутствия у них дипломатической подготовки.