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США съедят своих союзников

США съедят своих союзников - РИА Новости, 31.12.2024

США съедят своих союзников

Новоизбранный американский президент обозначил свои пищевые предпочтения в геополитике. Такие, чтобы без последующей аллергии или несварения. И без ущерба для... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T08:00:00+03:00

2024-12-31T08:00:00+03:00

2024-12-31T08:05:00+03:00

сша

гренландия

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фидель кастро

нато

в мире

дания

дональд трамп

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Новоизбранный американский президент обозначил свои пищевые предпочтения в геополитике. Такие, чтобы без последующей аллергии или несварения. И без ущерба для электорального рейтинга.На закуску он попросил подать себе Канаду, в качестве горячего заказал Гренландию, а завершить трапезу Трамп намеревается Панамой.Пообедать странами, с которыми США как бы союзничают, а то и даже дружат, — новый стиль вашингтонской дипломатии, к которому тем, кто мечтал отсидеться под тамошним военным, ядерным или финансовым зонтиком, лучше бы оперативно адаптироваться.Трамп размашисто и, главное, четко, в момент, когда его избиратели догладывали косточки рождественской индейки, объявил, что стремится приобрести — для американских нужд, для американского дома и для каждой американской семьи — три крупные территории. В продуктовый набор вошли два государства и один очень крупный остров, считающийся регионом.Власти этих стран тут же замахали крыльями, якобы желая сообщить, что они "никогда, ни за что и ни за какие коврижки" ничего не отдадут и не продадут. И в этот момент начинается самое интересное.Панамским отлично известно, что на их территории расположено колоссальное количество военных объектов США. Тут и центр подготовки армейских водолазов, и центр стажировки армейских же спасателей, а еще — штаб Береговой охраны их большого северного соседа. Не считая подразделений Агентства национальной безопасности, персонала, надзирающего за системой военных радаров и прочим шпионским оборудованием. Панама получает за все это более чем усиленное питание — свыше полумиллиарда долларов ежегодно (при ВВП 84 миллиарда долларов), не считая налоговых выплат примерно того же объема. Таким образом, Панама — вообще и в частности — уже Америкой куплена. Трампу, если и когда ему приспичит юридически оформить акт поглощения, даже не нужно будет сильно суетиться: сделка закрыта.Копенгагенские, как только прослышали, как их собственный союзник по НАТО собирается их же и схомячить, не подавившись, приняли позу оскорбленной невинности, заявив: "Никогда мы не станем вашими" (так они отреагировали на желание Трампа оттяпать — за деньги — у Дании Гренландию). Хотя кому, как не датчанам, отлично известно, что и в Гренландии американцы имеются. И не менее плотно и активно, чем в Панаме. США держат на острове мощную военную базу Питтуфик.На базе сосредоточены военно-космические силы американцев со стартовыми площадками для просто ракет и ракет-носителей, приполярные аэродромы для нескольких эскадрилий, те же группы радарных установок. И так далее и тому подобное. Весь этот праздник милитаризма и экспансии начался в Гренландии еще в 1951 году. Есть ли шанс, что копенгагенские не знали или не знают о подобной военной американской активности? Конечно, нет. Следовательно, вопли про "никогда мы не станем вашими" есть лицемерие. Вранье. Ложь.С Канадой, хоть и близкой американской подружкой, как принято писать в соцсетях, "все сложно". Точнее, прихотливее. Трамп презирает Трюдо, всегда упоминая фривольный характер матушки нынешнего премьера Страны кленового листа. Та зажигала не по-детски в ночных компаниях всех самых известных мужчин тогдашней эпохи: от музыкантов из "Роллинг Стоунз" до Фиделя Кастро. Трамп унижает Трюдо политически, вводя запретительные тарифы на ту же канадскую сталь. Ревизовать экономику своего соседа, угрожая обрушить основные статьи ее экспорта? Достаточно принять решение. Оно находится в прерогативе хозяина Белого дома. И Канаду не нужно будет даже покупать, тратя на приобретение ничем не обеспеченные зеленые бумажки, она сама захочет присоединиться к Америке.Не забудем, что у США имеется опыт покупки территорий, если они имели "счастье" им приглянуться. У Франции сторговали Луизиану, у Нидерландов — Виргинские острова, у нас — Аляску. Всегда тряся большой мошной, но всегда — и это тоже лучше бы держать в голове — с колоссальной прибылью для себя.Купит ли Америка или не купит те же гренландско-панамские окрестности, наше дело, по большому счету, сторона. Их интерес — их проблемы.Но, затарившись теми территориями, американцы, войдя во вкус, начнут приобретать и то, что физически еще можно скупить на Украине. Недра, пашни, ресурсы. Этот механизм работает только так — и никак иначе.Вариантов нашего поведения, чтобы этого избежать, конкретных и убедительных, достаточно. Помня, что сила и сдерживающие американцев механизмы не могут, когда имеешь дело с геополитическими хищниками, служить стопроцентной гарантией от проливания слюны на наши территории.Надежна и ценна лишь суверенность. Та суверенность, что умеет не только защищаться, но и создавать ситуации, при которых мысль о злоумышлении подобного рода не может прийти в голову.Ну а Панаме, Гренландии и Канаде мы можем пожелать счастья оказаться 51-м, 52-м и 53-м американскими штатами. Юридически. Фактически же они уже давно рассматриваются Вашингтоном как абсолютные вассалы. Без малейшего права на самостоятельность.

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

https://ria.ru/20241230/soskin-1992063666.html

сша

гренландия

панама

дания

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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сша, гренландия, панама, фидель кастро, нато, в мире, дания, дональд трамп, франция, аляска, украина