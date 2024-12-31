ВС России освободили за год 214 населенных пунктов
ВС России освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО и в Курской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны.
Среди самых значимых успехов года — взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов освобождено в Донецкой Народной Республике — 157.
В январе российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР, а также села Крахмальное и Табаевка на Купянском направлении. В феврале под контроль Вооруженных сил перешли пять населенных пунктов: город Авдеевка, Северное, Ласточкино, Петровское и Победа в ДНР.
В марте были освобождены Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР, а также Мирное в Запорожской области, в апреле в ДНР удалось взять под контроль Водяное, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и Семеновку.
В мае наступательные операции активизировались и принесли значительный успех: за месяц удалось освободить 27 населенных пунктов.
В ДНР российские войска освободили населенные пункты Клещеевка, Андреевка, Архангельское, Керамик, Нетайлово, села Бердычи, Очеретино, Соловьево, Новокалиново. Значительных успехов удалось добиться в Харьковской области, где были освобождены Котляровка, Кисловка, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватка, Глубокое, Лукьянцы, Ивановка, Берестовое. В ЛНР взяли под контроль населенный пункт Белогоровка.
Кроме того, в мае был освобожден населенный пункт Работино в Запорожской области, оказавшийся местом ожесточенных боев во время так называемого украинского контрнаступления летом 2023 года.
В июне удалось занять десять населенных пунктов: Уманское, Парасковиевка, Старомайорское, Раздоловка, Шумы, Спорное и Новоалександровка в ДНР, Загорное в Запорожской области, Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области.
В июле ВС России взяли под контроль 16 населенных пунктов: Новопокровское, Сокол, Чигари, Яснобродовка, Восход, Урожайное, Юрьевка, Ивано-Дарьевка, Лозоватское, Волчье, Ленинское, Прогресс и Евгеновка в ДНР, Розовка в ЛНР, а также Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, среди них Новоселовка Первая, Тимофеевка, Веселое, Лисичное, Ивановка, Сергеевка, Свиридоновка, Желанное, Межевое, Орловка, Камышевка, Николаевка, Константиновка, Новожеланное, Кирово, крупные, стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское в ДНР, а также Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области.
Сентябрь стал самым успешным месяцем по числу освобожденных населенных пунктов — 36. В ДНР удалось взять отбить у ВСУ Новогродовку, Украинск, Птичье, Выемку, Скучное, Карловку, Пречистовку, Заветное, Журавку, Калиново, Мемрик, Галицыновку, Красногоровку, Григоровку на Покровском направлении и населенный пункт с таким же названием на Краснолиманском направлении, Водяное, Долиновку, Желанное Первое, Георгиевку, Острое, Лесовку, Мариновку, Нелеповку.
В ЛНР была освобождена Макеевка, в Курской области: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Почти три десятка населенных пунктов были взяты под контроль в октябре. В ДНР это Угледар, Селидово, Александрополь, Крутой Яр, Верхнекаменское, Желанное Второе, Гродовка, Зоряное Первое, Золотая Нива, Островское, Михайловка, Красный Яр, Максимильяновка, Зоряное, Новосадовое, Николаевка, Серебрянка, Измайловка, Цукурино, Горняк, Катериновка, Доброволье и Ясная Поляна.
В ЛНР в октябре был освобожден населенный пункт Невское, в Запорожской области — Левадное, в Харьковской — Вишневое и Кругляковка, а в Курской — Новая Сорочина и Покровский.
В ноябре удалось освободить 25 населенных пунктов. В ДНР это Кураховка, Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское, Вишневое, Антоновка, Максимовка, Кременная Балка, Волченка, Ровнополь, Вознесенка, Степановка, Ленинское, Макаровка, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Дальнее, Новодмитровка, Новая Ильинка, Воровское, Раздольное. В Харьковской области были взяты под контроль Першотравневое, Колесниковка и Копанки.
Значительных успехов российские войска достигли в декабре, освободив, по данным на утро 31 декабря, более 30 населенных пунктов. Больше всего было освобождено в ДНР: Ильинка, Петровка, Романовка, Пустынка, Сухие Ялы, Берестки, Благодатное, Желтое, Заря, Веселый Гай, Пушкино, Елизаветовка, Анновка, Трудовое, Старые Терны, Зеленовка, Новый Комар, Успеновка, Новопустынка, Островское, Красное, Сторожевое, Новый Труд, Гигант, Ивановка, Новотроицкое и Новооленовка.
В Запорожской области в декабре взят под контроль населенный пункт Новодаровка, в Харьковской — Лозовая и Загрызово, а в Курской — Дарьино, Плехово и Новоивановка.
Российские войска освободили два населенных пункта
22 декабря, 12:12