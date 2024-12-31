https://ria.ru/20241231/spetsoperatsiya-1992126475.html

ВС России освободили за год 214 населенных пунктов

ВС России освободили за год 214 населенных пунктов - РИА Новости, 31.12.2024

ВС России освободили за год 214 населенных пунктов

Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, свидетельствует подсчет РИА Новости на РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:22:00+03:00

2024-12-31T06:22:00+03:00

2024-12-31T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны. Среди самых значимых успехов года — взятие городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего населенных пунктов освобождено в Донецкой Народной Республике — 157. В январе российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР, а также села Крахмальное и Табаевка на Купянском направлении. В феврале под контроль Вооруженных сил перешли пять населенных пунктов: город Авдеевка, Северное, Ласточкино, Петровское и Победа в ДНР.В марте были освобождены Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР, а также Мирное в Запорожской области, в апреле в ДНР удалось взять под контроль Водяное, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и Семеновку.В мае наступательные операции активизировались и принесли значительный успех: за месяц удалось освободить 27 населенных пунктов. В ДНР российские войска освободили населенные пункты Клещеевка, Андреевка, Архангельское, Керамик, Нетайлово, села Бердычи, Очеретино, Соловьево, Новокалиново. Значительных успехов удалось добиться в Харьковской области, где были освобождены Котляровка, Кисловка, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватка, Глубокое, Лукьянцы, Ивановка, Берестовое. В ЛНР взяли под контроль населенный пункт Белогоровка. Кроме того, в мае был освобожден населенный пункт Работино в Запорожской области, оказавшийся местом ожесточенных боев во время так называемого украинского контрнаступления летом 2023 года.В июне удалось занять десять населенных пунктов: Уманское, Парасковиевка, Старомайорское, Раздоловка, Шумы, Спорное и Новоалександровка в ДНР, Загорное в Запорожской области, Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. В июле ВС России взяли под контроль 16 населенных пунктов: Новопокровское, Сокол, Чигари, Яснобродовка, Восход, Урожайное, Юрьевка, Ивано-Дарьевка, Лозоватское, Волчье, Ленинское, Прогресс и Евгеновка в ДНР, Розовка в ЛНР, а также Степовая Новоселовка и Песчаное Нижнее в Харьковской области.В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, среди них Новоселовка Первая, Тимофеевка, Веселое, Лисичное, Ивановка, Сергеевка, Свиридоновка, Желанное, Межевое, Орловка, Камышевка, Николаевка, Константиновка, Новожеланное, Кирово, крупные, стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское в ДНР, а также Стельмаховка в ЛНР и Синьковка в Харьковской области. Сентябрь стал самым успешным месяцем по числу освобожденных населенных пунктов — 36. В ДНР удалось взять отбить у ВСУ Новогродовку, Украинск, Птичье, Выемку, Скучное, Карловку, Пречистовку, Заветное, Журавку, Калиново, Мемрик, Галицыновку, Красногоровку, Григоровку на Покровском направлении и населенный пункт с таким же названием на Краснолиманском направлении, Водяное, Долиновку, Желанное Первое, Георгиевку, Острое, Лесовку, Мариновку, Нелеповку. В ЛНР была освобождена Макеевка, в Курской области: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Почти три десятка населенных пунктов были взяты под контроль в октябре. В ДНР это Угледар, Селидово, Александрополь, Крутой Яр, Верхнекаменское, Желанное Второе, Гродовка, Зоряное Первое, Золотая Нива, Островское, Михайловка, Красный Яр, Максимильяновка, Зоряное, Новосадовое, Николаевка, Серебрянка, Измайловка, Цукурино, Горняк, Катериновка, Доброволье и Ясная Поляна. В ЛНР в октябре был освобожден населенный пункт Невское, в Запорожской области — Левадное, в Харьковской — Вишневое и Кругляковка, а в Курской — Новая Сорочина и Покровский. В ноябре удалось освободить 25 населенных пунктов. В ДНР это Кураховка, Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское, Вишневое, Антоновка, Максимовка, Кременная Балка, Волченка, Ровнополь, Вознесенка, Степановка, Ленинское, Макаровка, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Дальнее, Новодмитровка, Новая Ильинка, Воровское, Раздольное. В Харьковской области были взяты под контроль Першотравневое, Колесниковка и Копанки. Значительных успехов российские войска достигли в декабре, освободив, по данным на утро 31 декабря, более 30 населенных пунктов. Больше всего было освобождено в ДНР: Ильинка, Петровка, Романовка, Пустынка, Сухие Ялы, Берестки, Благодатное, Желтое, Заря, Веселый Гай, Пушкино, Елизаветовка, Анновка, Трудовое, Старые Терны, Зеленовка, Новый Комар, Успеновка, Новопустынка, Островское, Красное, Сторожевое, Новый Труд, Гигант, Ивановка, Новотроицкое и Новооленовка. В Запорожской области в декабре взят под контроль населенный пункт Новодаровка, в Харьковской — Лозовая и Загрызово, а в Курской — Дарьино, Плехово и Новоивановка.

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