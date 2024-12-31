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Названы самые продаваемые в России бренды смартфонов - РИА Новости, 31.12.2024
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07:02 31.12.2024 (обновлено: 17:34 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/smartfon-1992127951.html
Названы самые продаваемые в России бренды смартфонов
Названы самые продаваемые в России бренды смартфонов - РИА Новости, 31.12.2024
Названы самые продаваемые в России бренды смартфонов
Чаще всего из смартфонов с января по октябрь текущего года покупатели в России приобретали модели Xiaomi, этот бренд занял пятую часть рынка в натуральном... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T07:02:00+03:00
2024-12-31T17:34:00+03:00
экономика
россия
apple
huawei technologies
мтс
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Чаще всего из смартфонов с января по октябрь текущего года покупатели в России приобретали модели Xiaomi, этот бренд занял пятую часть рынка в натуральном выражении, при этом больше всего денег было потрачено на iPhone, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС."Лидером рынка остается Xiaomi, который занимает 21% рынка в штуках. Далее следуют Tecno (16%), Samsung (12%), Realme (11%), Infinix и Apple (по 9%). В денежном выражении лидирует Apple (32%)", — говорится в исследовании.Всего за этот период в России было продано 2,4 миллиона iPhone на сумму 211 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи увеличились на 8% в натуральном и на 10% в денежном выражении. По данным специалистов "М.Видео-Эльдорадо", среди самых популярных производителей — Huawei, Tecno и Infinix. Так, продажи Huawei на российском рынке за десять первых месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39% в количественном и на 20% в денежном выражении, Tecno — на 21% в количественном и 30% в денежном, Infinix — на 7% в количественном и на 20% в денежном. В компании считают, что в наступающем году отечественный рынок смартфонов продолжит расти. Это связано с широким ассортиментом брендов и моделей во всех ценовых сегментах, дальнейшей экспансией искусственного интеллекта в устройства и появлением ряда интересных для потребителей новинок.
https://ria.ru/20241230/smartfon-1992080137.html
https://ria.ru/20240930/smartfon-1975405999.html
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экономика, россия, apple, huawei technologies, мтс
Экономика, Россия, Apple, Huawei Technologies, МТС
Названы самые продаваемые в России бренды смартфонов

МТС: лидерами по продажам смартфонов в России являются Xiaomi и Apple

© iStock.com / :franz12Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© iStock.com / :franz12
Девушка со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Чаще всего из смартфонов с января по октябрь текущего года покупатели в России приобретали модели Xiaomi, этот бренд занял пятую часть рынка в натуральном выражении, при этом больше всего денег было потрачено на iPhone, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС.
"Лидером рынка остается Xiaomi, который занимает 21% рынка в штуках. Далее следуют Tecno (16%), Samsung (12%), Realme (11%), Infinix и Apple (по 9%). В денежном выражении лидирует Apple (32%)", — говорится в исследовании.
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Всего за этот период в России было продано 2,4 миллиона iPhone на сумму 211 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи увеличились на 8% в натуральном и на 10% в денежном выражении.
По данным специалистов "М.Видео-Эльдорадо", среди самых популярных производителей — Huawei, Tecno и Infinix. Так, продажи Huawei на российском рынке за десять первых месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39% в количественном и на 20% в денежном выражении, Tecno — на 21% в количественном и 30% в денежном, Infinix — на 7% в количественном и на 20% в денежном.
В компании считают, что в наступающем году отечественный рынок смартфонов продолжит расти. Это связано с широким ассортиментом брендов и моделей во всех ценовых сегментах, дальнейшей экспансией искусственного интеллекта в устройства и появлением ряда интересных для потребителей новинок.
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