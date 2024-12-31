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В сумской Шостке прогремела серия взрывов - РИА Новости, 31.12.2024
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10:07 31.12.2024 (обновлено: 11:26 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/shostka-1992137131.html
В сумской Шостке прогремела серия взрывов
В сумской Шостке прогремела серия взрывов - РИА Новости, 31.12.2024
В сумской Шостке прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела во вторник утром в Шостке, расположенной в Сумской области Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:07:00+03:00
2024-12-31T11:26:00+03:00
в мире
украина
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник утром в Шостке, расположенной в Сумской области Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф" в Telegram-канале. "Шостка, повторные взрывы", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 09.30 мск тревога звучит на всей территории страны. Ранее во вторник украинское издание "Общественное новости" сообщало о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241231/ritter-1992136530.html
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в мире, украина, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В сумской Шостке прогремела серия взрывов

В сумской Шостке прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник утром в Шостке, расположенной в Сумской области Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф" в Telegram-канале.
"Шостка, повторные взрывы", - говорится в сообщении издания.
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Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 09.30 мск тревога звучит на всей территории страны. Ранее во вторник украинское издание "Общественное новости" сообщало о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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