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В сумской Шостке прогремела серия взрывов

В сумской Шостке прогремела серия взрывов - РИА Новости, 31.12.2024

В сумской Шостке прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела во вторник утром в Шостке, расположенной в Сумской области Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:07:00+03:00

2024-12-31T10:07:00+03:00

2024-12-31T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник утром в Шостке, расположенной в Сумской области Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф" в Telegram-канале. "Шостка, повторные взрывы", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 09.30 мск тревога звучит на всей территории страны. Ранее во вторник украинское издание "Общественное новости" сообщало о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241231/ritter-1992136530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины