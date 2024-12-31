https://ria.ru/20241231/shostka-1992137131.html
В сумской Шостке прогремела серия взрывов
В сумской Шостке прогремела серия взрывов - РИА Новости, 31.12.2024
В сумской Шостке прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела во вторник утром в Шостке, расположенной в Сумской области Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:07:00+03:00
2024-12-31T10:07:00+03:00
2024-12-31T11:26:00+03:00
в мире
украина
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник утром в Шостке, расположенной в Сумской области Украины, на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Телеграф" в Telegram-канале. "Шостка, повторные взрывы", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 09.30 мск тревога звучит на всей территории страны. Ранее во вторник украинское издание "Общественное новости" сообщало о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241231/ritter-1992136530.html
https://ria.ru/20241230/vsu-1992103837.html
украина
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В сумской Шостке прогремела серия взрывов
В сумской Шостке прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги