https://ria.ru/20241231/sholts-1992192555.html

"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети

"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 31.12.2024

"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети

Новогоднее поздравление канцлера ФРГ Олафа Шольца вызвало негативную реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T21:43:00+03:00

2024-12-31T21:43:00+03:00

2024-12-31T21:43:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

саксония-анхальт

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новогоднее поздравление канцлера ФРГ Олафа Шольца вызвало негативную реакцию пользователей социальной сети X.В своем обращении он заявил о "сложных временах" для Германии и отметил, что немецкий народ, несмотря на все, "стоит вместе"."Я понимаю немцев, которые говорят, что Шольц — это позор для Германии", — не вытерпел Hofi Hood."Хорошо, что ты скоро уйдешь", — написал Baertiger."Тебе конец", — отрезал PackerlFotzn."Никто не уважает человека, который так презирает свой народ. Меня не интересует твоя речь", — возмутился Wolfyne Mozart."Ты не мой канцлер", — заявил Peter L.Во вторник американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Шольца "отстойным" и заявил, что тот проиграет выборы в стране.Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.

https://ria.ru/20241228/vyplaty-1991915534.html

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германия

саксония-анхальт

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в мире, германия, олаф шольц, саксония-анхальт