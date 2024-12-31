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"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 31.12.2024
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21:43 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/sholts-1992192555.html
"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети
"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 31.12.2024
"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети
Новогоднее поздравление канцлера ФРГ Олафа Шольца вызвало негативную реакцию пользователей социальной сети X. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:43:00+03:00
2024-12-31T21:43:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
саксония-анхальт
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новогоднее поздравление канцлера ФРГ Олафа Шольца вызвало негативную реакцию пользователей социальной сети X.В своем обращении он заявил о "сложных временах" для Германии и отметил, что немецкий народ, несмотря на все, "стоит вместе"."Я понимаю немцев, которые говорят, что Шольц — это позор для Германии", — не вытерпел Hofi Hood."Хорошо, что ты скоро уйдешь", — написал Baertiger."Тебе конец", — отрезал PackerlFotzn."Никто не уважает человека, который так презирает свой народ. Меня не интересует твоя речь", — возмутился Wolfyne Mozart."Ты не мой канцлер", — заявил Peter L.Во вторник американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Шольца "отстойным" и заявил, что тот проиграет выборы в стране.Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
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в мире, германия, олаф шольц, саксония-анхальт
В мире, Германия, Олаф Шольц, Саксония-Анхальт

"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети

© Фото : Олаф Шольц/XНовогоднее обращение Олафа Шольца
Новогоднее обращение Олафа Шольца - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : Олаф Шольц/X
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новогоднее поздравление канцлера ФРГ Олафа Шольца вызвало негативную реакцию пользователей социальной сети X.
В своем обращении он заявил о "сложных временах" для Германии и отметил, что немецкий народ, несмотря на все, "стоит вместе".
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28 декабря 2024, 18:51
"Я понимаю немцев, которые говорят, что Шольц — это позор для Германии", — не вытерпел Hofi Hood.
"Хорошо, что ты скоро уйдешь", — написал Baertiger.
«
"Тебе конец", — отрезал PackerlFotzn.
"Никто не уважает человека, который так презирает свой народ. Меня не интересует твоя речь", — возмутился Wolfyne Mozart.
"Ты не мой канцлер", — заявил Peter L.
Во вторник американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Шольца "отстойным" и заявил, что тот проиграет выборы в стране.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
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В миреГерманияОлаф ШольцСаксония-Анхальт
 
 
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