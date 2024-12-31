"Тебе конец": новогоднее обращение Шольца вызвало гнев в Сети
© Фото : Олаф Шольц/XНовогоднее обращение Олафа Шольца
© Фото : Олаф Шольц/X
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Новогоднее поздравление канцлера ФРГ Олафа Шольца вызвало негативную реакцию пользователей социальной сети X.
В своем обращении он заявил о "сложных временах" для Германии и отметил, что немецкий народ, несмотря на все, "стоит вместе".
Оскорбивший Шольца экс-посол Украины обратился к ФРГ с дерзким требованием
28 декабря 2024, 18:51
"Я понимаю немцев, которые говорят, что Шольц — это позор для Германии", — не вытерпел Hofi Hood.
"Хорошо, что ты скоро уйдешь", — написал Baertiger.
«
"Тебе конец", — отрезал PackerlFotzn.
"Никто не уважает человека, который так презирает свой народ. Меня не интересует твоя речь", — возмутился Wolfyne Mozart.
"Ты не мой канцлер", — заявил Peter L.
Во вторник американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Шольца "отстойным" и заявил, что тот проиграет выборы в стране.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.