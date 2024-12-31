https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html
"Экзамены будете сдавать в окопах": в ВСУ ждут вчерашних школьников
"Экзамены будете сдавать в окопах": в ВСУ ждут вчерашних школьников - РИА Новости, 31.12.2024
"Экзамены будете сдавать в окопах": в ВСУ ждут вчерашних школьников
Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка на днях вбросил давно вызревающую в украинском медиапространстве мысль. В одном из интервью... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T08:00:00+03:00
2024-12-31T08:00:00+03:00
2024-12-31T08:05:00+03:00
украина
европа
россия
виктор муженко
вооруженные силы украины
аналитика
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Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка на днях вбросил давно вызревающую в украинском медиапространстве мысль. В одном из интервью он заявил следующее: "18-летние и 15-летние должны понимать, что с высокой вероятностью им придется воевать. Нам необходимо готовить этих людей к войне, к жестокой и жесткой войне".Потом он, конечно, поспешил подсластить пилюлю — дескать, "классно было бы не оставить детям войну, но либо мы им оставим войну, либо никакой Украины не будет".Ябчанка вообще довольно часто высказывает резонансные мысли в духе "все для фронта, все для победы". Вот, например, его же слова в июне этого года: "Украине не победить Россию без мобилизации дополнительного миллиона солдат. Европа должна помочь выловить украинских ухилянтов и вернуть их в качестве солдат на Украину".Показательно, что его непосредственный командир Сергей Филимонов за эти полгода успел покататься по Европе и засветить в Instagram* своей супруги часы "Ролекс", пока она хвасталась серьгами Van Cleef. Там все не то чтобы баснословно дорогое — уж среди тех же "Ролексов" наверняка есть и подороже модели. Просто возникают вопросики, почему, пока его солдаты так отчаянно нуждаются в помощи 15-летних украинцев, их командир находит возможность нежиться на австрийских горных курортах? Или на их участке все хорошо?По словам самого Филимонова — нет. В одном из интервью украинским СМИ он признался, что сил вести продолжительную битву за Красноармейск, где находится его подразделение, у ВСУ нет.На самом деле, конечно, не Филимоновым да Ябчанкой едиными живет украинская пропаганда. Идею о том, что мобилизационный возраст пора снижать если не до 18, то хотя бы до 20 лет, обсуждают в тамошнем бестиарии все активнее. Так, представитель 17-й Полтавской бригады Сергей Лунич заявил, что соответствующий законопроект уже разработан. А экс-главком ВСУ Виктор Муженко подчеркнул, что у Киева просто нет выбора, кроме как мобилизовывать со школьной скамьи.Подобное решение подсказали в Вашингтоне. Там-то, понятное дело, не церемонятся — за все заплачено, чего тут жалеть этих украинцев. Только дело в том, что даже этой меры окажется недостаточно, чтобы изменить положение на фронте.Дело в том, что кластер "мужчины в возрасте 20-24 лет" — самый малочисленный в и без того проблематичной украинской демографической пирамиде и уступает любому из других, которые уже подлежат мобилизации. Так что ожидать от них решительного перелома ситуации не стоит.С 18-летними ситуация получше, вот только сейчас подавляющее большинство украинских выпускников оканчивает школы дистанционно из-за рубежа. Родители пытаются отправить их из страны до того, как они лишатся этого права по демократическим украинским законам."В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Но это не та история, что родители направляют их в лучшие вузы за прекрасным образованием. Нет. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь вузы — главное, чтобы не на Украине", — заявлял недавно директор одной из украинских частных школ. Эту тенденцию подтверждал и министр образования и науки Оксен Лисовой.И их можно понять. Предыдущее снижение мобилизационного возраста, одобренное в мае, эффекта не дало — к осени российские войска вышли на рекордные темпы продвижения.Так что умирать вчерашние украинские школьники будут не за Украину. В этом как раз и заключается трагедия политического украинства. Сама система сверху донизу понимает собственную обреченность, поэтому живет по простому принципу — "умри ты сегодня, чтобы я мог сытно есть". И эту истину усвоили все — от Зеленского до Филимонова.Вопрос лишь в аппетитах.И для их удовлетворения они в целом готовы обречь Украину на вымирание и обезлюдение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html
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https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html
https://ria.ru/20241220/plennyj-1990300682.html
https://ria.ru/20240905/svo-1970699775.html
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Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
украина, европа, россия, виктор муженко, вооруженные силы украины, аналитика
Украина, Европа, Россия, Виктор Муженко, Вооруженные силы Украины, Аналитика
Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка на днях вбросил давно вызревающую в украинском медиапространстве мысль. В одном из интервью он заявил следующее: "18-летние и 15-летние должны понимать, что с высокой вероятностью им придется воевать. Нам необходимо готовить этих людей к войне, к жестокой и жесткой войне".
Потом он, конечно, поспешил подсластить пилюлю — дескать, "классно было бы не оставить детям войну, но либо мы им оставим войну, либо никакой Украины
не будет".
Ябчанка вообще довольно часто высказывает резонансные мысли в духе "все для фронта, все для победы". Вот, например, его же слова в июне этого года: "Украине не победить Россию без мобилизации дополнительного миллиона солдат. Европа должна помочь выловить украинских ухилянтов и вернуть их в качестве солдат на Украину".
Показательно, что его непосредственный командир Сергей Филимонов за эти полгода успел покататься по Европе и засветить в Instagram* своей супруги часы "Ролекс", пока она хвасталась серьгами Van Cleef. Там все не то чтобы баснословно дорогое — уж среди тех же "Ролексов" наверняка есть и подороже модели. Просто возникают вопросики, почему, пока его солдаты так отчаянно нуждаются в помощи 15-летних украинцев, их командир находит возможность нежиться на австрийских горных курортах? Или на их участке все хорошо?
По словам самого Филимонова — нет. В одном из интервью украинским СМИ он признался, что сил вести продолжительную битву за Красноармейск, где находится его подразделение, у ВСУ
нет.
На самом деле, конечно, не Филимоновым да Ябчанкой едиными живет украинская пропаганда. Идею о том, что мобилизационный возраст пора снижать если не до 18, то хотя бы до 20 лет, обсуждают в тамошнем бестиарии все активнее. Так, представитель 17-й Полтавской бригады Сергей Лунич заявил, что соответствующий законопроект уже разработан. А экс-главком ВСУ Виктор Муженко подчеркнул, что у Киева
просто нет выбора, кроме как мобилизовывать со школьной скамьи.
Подобное решение подсказали в Вашингтоне. Там-то, понятное дело, не церемонятся — за все заплачено, чего тут жалеть этих украинцев. Только дело в том, что даже этой меры окажется недостаточно, чтобы изменить положение на фронте.
Дело в том, что кластер "мужчины в возрасте 20-24 лет" — самый малочисленный в и без того проблематичной украинской демографической пирамиде и уступает любому из других, которые уже подлежат мобилизации. Так что ожидать от них решительного перелома ситуации не стоит.
С 18-летними ситуация получше, вот только сейчас подавляющее большинство украинских выпускников оканчивает школы дистанционно из-за рубежа. Родители пытаются отправить их из страны до того, как они лишатся этого права по демократическим украинским законам.
"В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Но это не та история, что родители направляют их в лучшие вузы за прекрасным образованием. Нет. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь вузы — главное, чтобы не на Украине", — заявлял недавно директор одной из украинских частных школ. Эту тенденцию подтверждал и министр образования и науки Оксен Лисовой.
И их можно понять. Предыдущее снижение мобилизационного возраста, одобренное в мае, эффекта не дало — к осени российские войска вышли на рекордные темпы продвижения.
Так что умирать вчерашние украинские школьники будут не за Украину. В этом как раз и заключается трагедия политического украинства. Сама система сверху донизу понимает собственную обреченность, поэтому живет по простому принципу — "умри ты сегодня, чтобы я мог сытно есть". И эту истину усвоили все — от Зеленского до Филимонова.
И для их удовлетворения они в целом готовы обречь Украину на вымирание и обезлюдение.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.