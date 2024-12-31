https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

"Экзамены будете сдавать в окопах": в ВСУ ждут вчерашних школьников

"Экзамены будете сдавать в окопах": в ВСУ ждут вчерашних школьников - РИА Новости, 31.12.2024

"Экзамены будете сдавать в окопах": в ВСУ ждут вчерашних школьников

Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка на днях вбросил давно вызревающую в украинском медиапространстве мысль. В одном из интервью... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T08:00:00+03:00

2024-12-31T08:00:00+03:00

2024-12-31T08:05:00+03:00

украина

европа

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виктор муженко

вооруженные силы украины

аналитика

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Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка на днях вбросил давно вызревающую в украинском медиапространстве мысль. В одном из интервью он заявил следующее: "18-летние и 15-летние должны понимать, что с высокой вероятностью им придется воевать. Нам необходимо готовить этих людей к войне, к жестокой и жесткой войне".Потом он, конечно, поспешил подсластить пилюлю — дескать, "классно было бы не оставить детям войну, но либо мы им оставим войну, либо никакой Украины не будет".Ябчанка вообще довольно часто высказывает резонансные мысли в духе "все для фронта, все для победы". Вот, например, его же слова в июне этого года: "Украине не победить Россию без мобилизации дополнительного миллиона солдат. Европа должна помочь выловить украинских ухилянтов и вернуть их в качестве солдат на Украину".Показательно, что его непосредственный командир Сергей Филимонов за эти полгода успел покататься по Европе и засветить в Instagram* своей супруги часы "Ролекс", пока она хвасталась серьгами Van Cleef. Там все не то чтобы баснословно дорогое — уж среди тех же "Ролексов" наверняка есть и подороже модели. Просто возникают вопросики, почему, пока его солдаты так отчаянно нуждаются в помощи 15-летних украинцев, их командир находит возможность нежиться на австрийских горных курортах? Или на их участке все хорошо?По словам самого Филимонова — нет. В одном из интервью украинским СМИ он признался, что сил вести продолжительную битву за Красноармейск, где находится его подразделение, у ВСУ нет.На самом деле, конечно, не Филимоновым да Ябчанкой едиными живет украинская пропаганда. Идею о том, что мобилизационный возраст пора снижать если не до 18, то хотя бы до 20 лет, обсуждают в тамошнем бестиарии все активнее. Так, представитель 17-й Полтавской бригады Сергей Лунич заявил, что соответствующий законопроект уже разработан. А экс-главком ВСУ Виктор Муженко подчеркнул, что у Киева просто нет выбора, кроме как мобилизовывать со школьной скамьи.Подобное решение подсказали в Вашингтоне. Там-то, понятное дело, не церемонятся — за все заплачено, чего тут жалеть этих украинцев. Только дело в том, что даже этой меры окажется недостаточно, чтобы изменить положение на фронте.Дело в том, что кластер "мужчины в возрасте 20-24 лет" — самый малочисленный в и без того проблематичной украинской демографической пирамиде и уступает любому из других, которые уже подлежат мобилизации. Так что ожидать от них решительного перелома ситуации не стоит.С 18-летними ситуация получше, вот только сейчас подавляющее большинство украинских выпускников оканчивает школы дистанционно из-за рубежа. Родители пытаются отправить их из страны до того, как они лишатся этого права по демократическим украинским законам."В некоторых классах таких детей 90%. Условно 27 из 30 уедут. Скорее всего, навсегда. Но это не та история, что родители направляют их в лучшие вузы за прекрасным образованием. Нет. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь вузы — главное, чтобы не на Украине", — заявлял недавно директор одной из украинских частных школ. Эту тенденцию подтверждал и министр образования и науки Оксен Лисовой.И их можно понять. Предыдущее снижение мобилизационного возраста, одобренное в мае, эффекта не дало — к осени российские войска вышли на рекордные темпы продвижения.Так что умирать вчерашние украинские школьники будут не за Украину. В этом как раз и заключается трагедия политического украинства. Сама система сверху донизу понимает собственную обреченность, поэтому живет по простому принципу — "умри ты сегодня, чтобы я мог сытно есть". И эту истину усвоили все — от Зеленского до Филимонова.Вопрос лишь в аппетитах.И для их удовлетворения они в целом готовы обречь Украину на вымирание и обезлюдение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20241224/beremennye-1990984450.html

https://ria.ru/20241220/plennyj-1990300682.html

https://ria.ru/20240905/svo-1970699775.html

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украина, европа, россия, виктор муженко, вооруженные силы украины, аналитика