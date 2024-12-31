https://ria.ru/20241231/sevastopol-1992134455.html
В Севастополе сообщили о четырех сбитых воздушных целях над морем
В Севастополе сообщили о четырех сбитых воздушных целях над морем - РИА Новости, 31.12.2024
В Севастополе сообщили о четырех сбитых воздушных целях над морем
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что ночью ВС РФ сбили, по предварительным данным, четыре воздушных цели над морем и два... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:40:00+03:00
2024-12-31T09:40:00+03:00
2024-12-31T09:46:00+03:00
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что ночью ВС РФ сбили, по предварительным данным, четыре воздушных цели над морем и два безэкипажных катера противника вблизи берега."Наши военные успешно отразили ночную атаку укронацистов. По предварительной информации, сбито 4 воздушных цели над морем и 2 БЭК вблизи берега" , - написал Развожаев.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992103837.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, безопасность
Севастополь, Безопасность
В Севастополе сообщили о четырех сбитых воздушных целях над морем
В Севастополе уничтожили четыре воздушные цели и два безэкипажных катера