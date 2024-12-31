https://ria.ru/20241231/sevastopol-1992134455.html

В Севастополе сообщили о четырех сбитых воздушных целях над морем

В Севастополе сообщили о четырех сбитых воздушных целях над морем - РИА Новости, 31.12.2024

В Севастополе сообщили о четырех сбитых воздушных целях над морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что ночью ВС РФ сбили, по предварительным данным, четыре воздушных цели над морем и два... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:40:00+03:00

2024-12-31T09:40:00+03:00

2024-12-31T09:46:00+03:00

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что ночью ВС РФ сбили, по предварительным данным, четыре воздушных цели над морем и два безэкипажных катера противника вблизи берега."Наши военные успешно отразили ночную атаку укронацистов. По предварительной информации, сбито 4 воздушных цели над морем и 2 БЭК вблизи берега" , - написал Развожаев.

https://ria.ru/20241230/vsu-1992103837.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, безопасность