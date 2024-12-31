В Сербии осудили родителей напавшего на школу подростка
Суд в Сербии приговорил родителей нападавшего на школу к 14,5 и 3 годам тюрьмы
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 дек – РИА Новости. Высший суд в Белграде в понедельник в первой инстанции приговорил родителей убившего 10 человек в школе в мае 2023 года к 14,5 и 3 годам тюрьмы, тюремный срок также получил владелец стрельбища, где тренировался нападавший.
Высший суд в Белграде в конце января начал закрытый для общественности и СМИ процесс по делу об убийстве школьником девяти однокашников и охранника 3 мая 2023 года. Тогда 13-летний ученик из отцовского пистолета застрелил восемь детей и охранника, шесть детей и учительница получили ранения. Позднее еще один ребенок умер в больнице, число жертв достигло десяти. Поскольку нападавшему на момент совершения преступления еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности помещен в специальное психиатрическое отделение.
Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали
24 декабря, 11:20
"Владимир Кецманович за тяжкое преступление против общей безопасности приговорен к 12, а за преступное обращение с несовершеннолетним на три года, суд объединил наказание в 14,5 лет тюремного заключения", - передает Радио и телевидение Сербии.
Мать нападавшего - Миляна Кецманович приговорена к трем годам тюрьмы за пренебрежение и преступное обращение с ребенком, ей продлен запрет на общение с сыном, который находится в психиатрическом учреждении.
Инструктор стрельбища, куда Кецманович-старший водил сына, Неманья Маринкович признан виновным в даче ложных показаний и получил год и три месяца лишения свободы.
Власти Сербии после трагедии ужесточили законодательство в области владения оружием и его хранения. В школах было усилено присутствие полиции на постоянной основе. Президент Сербии Александр Вучич предлагал правительству рассмотреть снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, с 14 до 12 лет. Был объявлен добровольный сбор оружия у населения, граждане анонимно сдали МВД с 8 мая до 30 июня 2023 года 100 тысяч "стволов", включая пулеметы, автоматы и снайперские винтовки и тысячи взрывных устройств, в том числе ручные гранаты и мины и 4 миллиона патронов.
В Хорватии подросток напал с ножом на семь человек в школе
20 декабря, 13:37