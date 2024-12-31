https://ria.ru/20241231/sayt-1992185540.html

Генеалогический сайт полностью удалит аккаунты россиян

Генеалогический сайт полностью удалит аккаунты россиян - РИА Новости, 31.12.2024

Генеалогический сайт полностью удалит аккаунты россиян

Генеалогический сайт MyHeritage сообщил российским пользователям, что в феврале их аккаунты будут полностью удалены. РИА Новости, 31.12.2024

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технологии

россия

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Генеалогический сайт MyHeritage сообщил российским пользователям, что в феврале их аккаунты будут полностью удалены."Ваша учетная запись и вся содержащаяся в ней информация будут удалены 1 февраля 2025 г." — говорится в разосланном пользователям сообщении.Согласно уведомлению, у россиян будет возможность экспортировать свои данные до этой даты.MyHeritage — ресурс для создания семейного сайта и построения родословного древа.Ранее сайт был оштрафован за отказ локализовать персональные данные россиян.

https://ria.ru/20241223/youtube-1990908542.html

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2024

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технологии, россия