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Генеалогический сайт полностью удалит аккаунты россиян
Генеалогический сайт полностью удалит аккаунты россиян - РИА Новости, 31.12.2024
Генеалогический сайт полностью удалит аккаунты россиян
Генеалогический сайт MyHeritage сообщил российским пользователям, что в феврале их аккаунты будут полностью удалены. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Генеалогический сайт MyHeritage сообщил российским пользователям, что в феврале их аккаунты будут полностью удалены."Ваша учетная запись и вся содержащаяся в ней информация будут удалены 1 февраля 2025 г." — говорится в разосланном пользователям сообщении.Согласно уведомлению, у россиян будет возможность экспортировать свои данные до этой даты.MyHeritage — ресурс для создания семейного сайта и построения родословного древа.Ранее сайт был оштрафован за отказ локализовать персональные данные россиян.
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технологии, россия
Генеалогический сайт полностью удалит аккаунты россиян
Генеалогический сайт MyHeritage 1 февраля удалит аккаунты россиян
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Генеалогический сайт MyHeritage сообщил российским пользователям, что в феврале их аккаунты будут полностью удалены.
«
"Ваша учетная запись и вся содержащаяся в ней информация будут удалены 1 февраля 2025 г." — говорится в разосланном пользователям сообщении.
Согласно уведомлению, у россиян будет возможность экспортировать свои данные до этой даты.
MyHeritage — ресурс для создания семейного сайта и построения родословного древа.
Ранее сайт был оштрафован за отказ локализовать персональные данные россиян.