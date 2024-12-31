США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"
Минфин США ввел санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Министерство финансов США включило в санкционный список двух российских граждан и один научно-аналитический центр, говорится в опубликованном во вторник заявлении американского ведомства.
Рестрикции введены против Валерия Коровина и Олеси Менделеевой. Также под ограничения попал базирующийся в Москве "Центр геополитических экспертиз". Согласно заявлению госдепартамента США, меры введены в ответ на предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года. В частности, "Центр геополитических экспертиз" и его директор Валерий Коровин якобы были связаны с органами внешней разведки РФ и пытались усилить социополитическую напряженность в США, а также подорвать доверие к избирательным институтам страны. В санкционный список также включен иранский Центр проектирования когнитивного дизайна (CPDC), который, по данным американской стороны, является подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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"Эти санкции дополняют предыдущие действия правительства США, направленные на срыв попыток Ирана и России подорвать доверие к демократическим институтам, а также противодействие глобальным деструктивным кампаниям по оказанию влияния и киберактивности", - сказано в заявлении представителя госдепартамента Мэтью Миллера.
Санкции США по линии минфина предполагают заморозку активов, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на любые финансовые операции с лицами и организациями, включенными в ограничительный список.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.
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