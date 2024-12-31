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Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции - РИА Новости, 31.12.2024
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07:06 31.12.2024
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Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции
Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции - РИА Новости, 31.12.2024
Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции
У украинских войск нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят, сообщил... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T07:06:00+03:00
2024-12-31T07:06:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. У украинских войск нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Ситуация на линии фронта на херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. У противника нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят. В основном эти акции носят чисто пропагандистский характер, никакого реально военного эффекта от них нет", - сказал Сальдо. По его словам, перебраться через Днепр незаметно сейчас практически невозможно. "Обе стороны внимательно наблюдают за движениями на противоположном берегу, а малый воздух круглые сутки патрулируют беспилотники", - сказал губернатор.
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херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , владимир сальдо, днепр (город)
Херсонская область , Владимир Сальдо, Днепр (город)
Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции

Сальдо: у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. У украинских войск нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Ситуация на линии фронта на херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. У противника нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят. В основном эти акции носят чисто пропагандистский характер, никакого реально военного эффекта от них нет", - сказал Сальдо.
По его словам, перебраться через Днепр незаметно сейчас практически невозможно.
"Обе стороны внимательно наблюдают за движениями на противоположном берегу, а малый воздух круглые сутки патрулируют беспилотники", - сказал губернатор.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сальдо допустил возможность переговоров с Украиной в 2025 году
11 декабря, 11:24
 
Херсонская областьВладимир СальдоДнепр (город)
 
 
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