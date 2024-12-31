https://ria.ru/20241231/saldo-1992128201.html

Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции

Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции - РИА Новости, 31.12.2024

Сальдо заявил, что у ВСУ нет сил для масштабной десантной операции

У украинских войск нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят, сообщил... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T07:06:00+03:00

2024-12-31T07:06:00+03:00

2024-12-31T07:06:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

днепр (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988365370_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_21df931e5a7127aabcd1f6089a888f97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. У украинских войск нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Ситуация на линии фронта на херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. У противника нет сил для масштабной десантной операции, но высадки малыми группами, в том числе на черноморском побережье, до сих пор происходят. В основном эти акции носят чисто пропагандистский характер, никакого реально военного эффекта от них нет", - сказал Сальдо. По его словам, перебраться через Днепр незаметно сейчас практически невозможно. "Обе стороны внимательно наблюдают за движениями на противоположном берегу, а малый воздух круглые сутки патрулируют беспилотники", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241211/peregovory-1988566128.html

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, днепр (город)