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Сальдо заявил, что киевский режим терпит стратегическое поражение - РИА Новости, 31.12.2024
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03:05 31.12.2024
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Сальдо заявил, что киевский режим терпит стратегическое поражение
Сальдо заявил, что киевский режим терпит стратегическое поражение - РИА Новости, 31.12.2024
Сальдо заявил, что киевский режим терпит стратегическое поражение
Цели и задачи специальной военной операции на Украине успешно выполняются, киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T03:05:00+03:00
2024-12-31T03:05:00+03:00
украина
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Цели и задачи специальной военной операции на Украине успешно выполняются, киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Цели и задачи СВО, определенные верховным главнокомандующим, успешно выполняются. Киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение. Петля вокруг шеи кровавого клоуна все больше затягивается, украинские формирования теряют возможности вооруженной борьбы", - сказал Сальдо. По его словам, ВСУ не хватает оружия и личного состава, а тот, который есть, теряет мотивацию воевать.
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украина, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо заявил, что киевский режим терпит стратегическое поражение

Сальдо: киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Цели и задачи специальной военной операции на Украине успешно выполняются, киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Цели и задачи СВО, определенные верховным главнокомандующим, успешно выполняются. Киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение. Петля вокруг шеи кровавого клоуна все больше затягивается, украинские формирования теряют возможности вооруженной борьбы", - сказал Сальдо.
По его словам, ВСУ не хватает оружия и личного состава, а тот, который есть, теряет мотивацию воевать.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Вчера, 10:18
 
УкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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