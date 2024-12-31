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Сальдо заявил, что киевский режим терпит стратегическое поражение

Сальдо заявил, что киевский режим терпит стратегическое поражение - РИА Новости, 31.12.2024

Сальдо заявил, что киевский режим терпит стратегическое поражение

Цели и задачи специальной военной операции на Украине успешно выполняются, киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T03:05:00+03:00

2024-12-31T03:05:00+03:00

2024-12-31T03:05:00+03:00

украина

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Цели и задачи специальной военной операции на Украине успешно выполняются, киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Цели и задачи СВО, определенные верховным главнокомандующим, успешно выполняются. Киевский режим шаг за шагом терпит стратегическое поражение. Петля вокруг шеи кровавого клоуна все больше затягивается, украинские формирования теряют возможности вооруженной борьбы", - сказал Сальдо. По его словам, ВСУ не хватает оружия и личного состава, а тот, который есть, теряет мотивацию воевать.

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украина

херсонская область

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украина, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины