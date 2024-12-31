https://ria.ru/20241231/rosatom-1992139430.html

Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом

Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом - РИА Новости, 31.12.2024

Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом

"Росатом" в 2024 году, несмотря на сложности, не отклонился от выполнения своих контрактных обязательств по проектам строительства АЭС за рубежом, заявил... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:34:00+03:00

2024-12-31T10:34:00+03:00

2024-12-31T10:34:00+03:00

ядерные технологии

турция

бангладеш

индия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш-2"

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Росатом" в 2024 году, несмотря на сложности, не отклонился от выполнения своих контрактных обязательств по проектам строительства АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Несмотря на все сложности, мы не отклоняемся в выполнении наших контрактных обязательств. В Турции и Бангладеш готовимся к физпускам. Продолжаем ритмичную работу в Индии и Китае. В Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.

https://ria.ru/20241231/rosatom-1992131997.html

турция

бангладеш

индия

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Варвара Скокшина

турция, бангладеш, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"