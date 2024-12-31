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Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом - РИА Новости, 31.12.2024
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Ядерные технологии
 
10:34 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/rosatom-1992139430.html
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом - РИА Новости, 31.12.2024
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом
"Росатом" в 2024 году, несмотря на сложности, не отклонился от выполнения своих контрактных обязательств по проектам строительства АЭС за рубежом, заявил... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T10:34:00+03:00
2024-12-31T10:34:00+03:00
ядерные технологии
турция
бангладеш
индия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Росатом" в 2024 году, несмотря на сложности, не отклонился от выполнения своих контрактных обязательств по проектам строительства АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Несмотря на все сложности, мы не отклоняемся в выполнении наших контрактных обязательств. В Турции и Бангладеш готовимся к физпускам. Продолжаем ритмичную работу в Индии и Китае. В Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.
https://ria.ru/20241231/rosatom-1992131997.html
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турция, бангладеш, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2"
Ядерные технологии, Турция, Бангладеш, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2"
Лихачев рассказал о выполнении "Росатомом" контрактов по АЭС за рубежом

Лихачев: "Росатом" не отклонился от контрактов по строительству АЭС за рубежом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Росатом"
Стенд компании Росатом - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд компании "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Росатом" в 2024 году, несмотря на сложности, не отклонился от выполнения своих контрактных обязательств по проектам строительства АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Несмотря на все сложности, мы не отклоняемся в выполнении наших контрактных обязательств. В Турции и Бангладеш готовимся к физпускам. Продолжаем ритмичную работу в Индии и Китае. В Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ
09:11
 
Ядерные технологииТурцияБангладешИндияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"
 
 
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