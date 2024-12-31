https://ria.ru/20241231/rosatom-1992131997.html
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ - РИА Новости, 31.12.2024
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ
"Росатом" полностью выполнил выросший государственный оборонный заказ 2024 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:11:00+03:00
2024-12-31T09:11:00+03:00
2024-12-31T09:14:00+03:00
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнил выросший государственный оборонный заказ 2024 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы с честью справились с растущим гособоронзаказом", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, ранее отмечал Лихачев. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям.Гособоронзаказ "Росатома" растет, заявил Лихачев в октябре нынешнего года на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.В инициативном порядке "Росатом" разрабатывает образцы неядерных вооружений и военной техники, часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции, сообщил Лихачев в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.
https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html
https://ria.ru/20241220/nasledie-1990490177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ
Лихачев: "Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2024 году