https://ria.ru/20241231/rosatom-1992131997.html

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ - РИА Новости, 31.12.2024

"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ

"Росатом" полностью выполнил выросший государственный оборонный заказ 2024 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:11:00+03:00

2024-12-31T09:11:00+03:00

2024-12-31T09:14:00+03:00

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. "Росатом" полностью выполнил выросший государственный оборонный заказ 2024 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы с честью справились с растущим гособоронзаказом", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, ранее отмечал Лихачев. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям.Гособоронзаказ "Росатома" растет, заявил Лихачев в октябре нынешнего года на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.В инициативном порядке "Росатом" разрабатывает образцы неядерных вооружений и военной техники, часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции, сообщил Лихачев в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.

https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html

https://ria.ru/20241220/nasledie-1990490177.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"