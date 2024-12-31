"Лучший способ". В США дали Трампу неожиданный совет о России и Украине
Риттер: Трамп должен прекратить поддержку Украины без требований к России
© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лучшим вариантом, к которому может прибегнуть Дональд Трамп для решения украинского конфликта, будет сворачивание любой американской деятельности на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Дональд Трамп должен понять, <...> что лучший способ решить эту проблему — умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой", — сказал он.
Военный добавил, что Россия в целом готова выслушать идеи Трампа по урегулированию, но примет только конструктивные предложения, учитывающие первопричины конфликта. Трампу следует обратиться к настоящим специалистам в этом вопросе, а не заинтересованным политикам и спецслужбам, снабжающим его ложной информацией, подчеркивает Риттер.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами.
Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.