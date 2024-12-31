https://ria.ru/20241231/ritter-1992136530.html

"Лучший способ". В США дали Трампу неожиданный совет о России и Украине

"Лучший способ". В США дали Трампу неожиданный совет о России и Украине - РИА Новости, 31.12.2024

"Лучший способ". В США дали Трампу неожиданный совет о России и Украине

Лучшим вариантом, к которому может прибегнуть Дональд Трамп для решения украинского конфликта, будет сворачивание любой американской деятельности на этом... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T10:00:00+03:00

2024-12-31T10:00:00+03:00

2024-12-31T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Лучшим вариантом, к которому может прибегнуть Дональд Трамп для решения украинского конфликта, будет сворачивание любой американской деятельности на этом направлении, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Дональд Трамп должен понять, <...> что лучший способ решить эту проблему — умолкнуть и просто убраться оттуда как можно скорее с минимальной шумихой", — сказал он.Военный добавил, что Россия в целом готова выслушать идеи Трампа по урегулированию, но примет только конструктивные предложения, учитывающие первопричины конфликта. Трампу следует обратиться к настоящим специалистам в этом вопросе, а не заинтересованным политикам и спецслужбам, снабжающим его ложной информацией, подчеркивает Риттер.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.

https://ria.ru/20241230/soskin-1992063666.html

https://ria.ru/20241231/peregovory-1992128370.html

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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, скотт риттер