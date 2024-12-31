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Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест - РИА Новости, 31.12.2024
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06:56 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/renkhap-1992127744.html
Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест
Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест - РИА Новости, 31.12.2024
Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест
Адвокат временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразил протест против выданного судом ордера на задержание политика, назвав документ... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:56:00+03:00
2024-12-31T06:56:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
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обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Адвокат временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразил протест против выданного судом ордера на задержание политика, назвав документ "незаконным", передает агентство Рёнхап. Ранее западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос о выдаче ордера на арест Юн Сок Ёля и на обыск президентской резиденции. Объединенная следственная группа, состоящая из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны, запросила ордер на арест Юн Сок Ёля, так как тот трижды проигнорировал вызов на допрос по делу о введении им военного положения. Один из законных представителей президента Юн Гап Кын заявил, что управление "не имеет права проводить расследование" по обвинению в мятеже. "Ордера являются незаконными и недействительными", - заявил он. Суд отклонил заявление о незаконности ордера на арест, так как CIO может вести расследование обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, а следовательно и мятеже. Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправкой войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. Президент отверг обвинения, заявив, что объявление военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Юн Сок Ёль проигнорировал требования явиться на допрос 18, 25 и 29 декабря. Он также отказался принимать официальные уведомления по почте, не предоставил объяснений о причине неявки и подал заявление о назначении адвоката только после того, как был выдан ордер на арест. Сторона президента заявила, что тот не смог явиться на допрос в управление из-за отсутствия должных для действующего главы государства мер безопасности, а также из-за продолжающихся споров о дублирующемся расследовании, которое ведут одновременно CIO и прокуратура. Однако суд эти аргументы не принял.
https://ria.ru/20241217/koreja-1989769522.html
https://ria.ru/20241231/arest-1992121932.html
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест

Ренхап: адвокат Юн Сок Еля назвал ордер на его арест незаконным

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Адвокат временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразил протест против выданного судом ордера на задержание политика, назвав документ "незаконным", передает агентство Рёнхап.
Ранее западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос о выдаче ордера на арест Юн Сок Ёля и на обыск президентской резиденции.
Ряды полицейских блокируют шествие протеста к президентскому офису в Сеуле - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Военное положение в Южной Корее обсуждали за гамбургерами
17 декабря, 18:47
Объединенная следственная группа, состоящая из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны, запросила ордер на арест Юн Сок Ёля, так как тот трижды проигнорировал вызов на допрос по делу о введении им военного положения.
Один из законных представителей президента Юн Гап Кын заявил, что управление "не имеет права проводить расследование" по обвинению в мятеже. "Ордера являются незаконными и недействительными", - заявил он.
Суд отклонил заявление о незаконности ордера на арест, так как CIO может вести расследование обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, а следовательно и мятеже.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента
03:34
Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправкой войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения.
Президент отверг обвинения, заявив, что объявление военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция.
Юн Сок Ёль проигнорировал требования явиться на допрос 18, 25 и 29 декабря. Он также отказался принимать официальные уведомления по почте, не предоставил объяснений о причине неявки и подал заявление о назначении адвоката только после того, как был выдан ордер на арест.
Сторона президента заявила, что тот не смог явиться на допрос в управление из-за отсутствия должных для действующего главы государства мер безопасности, а также из-за продолжающихся споров о дублирующемся расследовании, которое ведут одновременно CIO и прокуратура. Однако суд эти аргументы не принял.
Сотрудники полиции в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Южной Корее задержали главу и экс-главу командования разведки МО
15 декабря, 16:46
 
В миреЮжная КореяСеулЮн Сок ЕльОбстановка в Южной Корее
 
 
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