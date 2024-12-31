https://ria.ru/20241231/renkhap-1992127744.html

Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест

Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест - РИА Новости, 31.12.2024

Адвокат президента Южной Кореи выразил протест против ордера на арест

Адвокат временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразил протест против выданного судом ордера на задержание политика, назвав документ... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:56:00+03:00

2024-12-31T06:56:00+03:00

2024-12-31T06:56:00+03:00

в мире

южная корея

сеул

юн сок ель

обстановка в южной корее

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777412857_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4aca99ac360881c4001cab52b698f2d8.jpg

СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Адвокат временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля выразил протест против выданного судом ордера на задержание политика, назвав документ "незаконным", передает агентство Рёнхап. Ранее западный окружной суд Сеула удовлетворил запрос о выдаче ордера на арест Юн Сок Ёля и на обыск президентской резиденции. Объединенная следственная группа, состоящая из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны, запросила ордер на арест Юн Сок Ёля, так как тот трижды проигнорировал вызов на допрос по делу о введении им военного положения. Один из законных представителей президента Юн Гап Кын заявил, что управление "не имеет права проводить расследование" по обвинению в мятеже. "Ордера являются незаконными и недействительными", - заявил он. Суд отклонил заявление о незаконности ордера на арест, так как CIO может вести расследование обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, а следовательно и мятеже. Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением 3-4 декабря военного положения в стране, а также отправкой войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения. Президент отверг обвинения, заявив, что объявление военного положения было "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция. Юн Сок Ёль проигнорировал требования явиться на допрос 18, 25 и 29 декабря. Он также отказался принимать официальные уведомления по почте, не предоставил объяснений о причине неявки и подал заявление о назначении адвоката только после того, как был выдан ордер на арест. Сторона президента заявила, что тот не смог явиться на допрос в управление из-за отсутствия должных для действующего главы государства мер безопасности, а также из-за продолжающихся споров о дублирующемся расследовании, которое ведут одновременно CIO и прокуратура. Однако суд эти аргументы не принял.

https://ria.ru/20241217/koreja-1989769522.html

https://ria.ru/20241231/arest-1992121932.html

https://ria.ru/20241215/razvedka-1989317321.html

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее