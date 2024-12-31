СМИ: команды Вайдель и Маска обсуждают разные форматы разговора
Spiegel: команды Вайдель и Маска обсуждают разные форматы разговора
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Команды сопредседателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алисы Вайдель и американского предпринимателя Илона Маска обсуждают разные форматы их разговора, возможен выход в прямой эфир соцсети X, сообщает издание Spiegel.
"Команда Вайдель ведет регулярный диалог с командой Маска", - заявил журналу представитель кандидата в канцлеры Даниэль Тапп. "Илон Маск уже проявлял интерес к программе АдГ несколько месяцев назад", - пояснил он.
По его данным, личного телефонного разговора или встречи между Вайдель и Маском ещё не состоялось. "Но это, конечно, скоро изменится", - добавил Тапп.
В частности, речь может идти о формате Live X-Space с Маском и Вайдель, то есть о прямом эфире на платформе Маска X.
Двадцатого декабря Маск заявил, что только правая партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
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Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Ранее результаты опроса института INSA для газеты Bild показали, что сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ. По данным последнего опроса INSA, "Альтернативу для Германии" поддерживают 19,5% опрошенных, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31% избирателей, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 16%, "Зеленых" - 12,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Досрочные выборы немецкий бундестаг пройдут в феврале.
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