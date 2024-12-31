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СМИ: команды Вайдель и Маска обсуждают разные форматы разговора - РИА Новости, 31.12.2024
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23:50 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/razgovor-1992197287.html
СМИ: команды Вайдель и Маска обсуждают разные форматы разговора
СМИ: команды Вайдель и Маска обсуждают разные форматы разговора - РИА Новости, 31.12.2024
СМИ: команды Вайдель и Маска обсуждают разные форматы разговора
Команды сопредседателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алисы Вайдель и американского предпринимателя Илона Маска... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:50:00+03:00
2024-12-31T23:50:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
илон маск
олаф шольц
сара вагенкнехт
хдс/хсс
bild
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Команды сопредседателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алисы Вайдель и американского предпринимателя Илона Маска обсуждают разные форматы их разговора, возможен выход в прямой эфир соцсети X, сообщает издание Spiegel. "Команда Вайдель ведет регулярный диалог с командой Маска", - заявил журналу представитель кандидата в канцлеры Даниэль Тапп. "Илон Маск уже проявлял интерес к программе АдГ несколько месяцев назад", - пояснил он. По его данным, личного телефонного разговора или встречи между Вайдель и Маском ещё не состоялось. "Но это, конечно, скоро изменится", - добавил Тапп. В частности, речь может идти о формате Live X-Space с Маском и Вайдель, то есть о прямом эфире на платформе Маска X. Двадцатого декабря Маск заявил, что только правая партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Ранее результаты опроса института INSA для газеты Bild показали, что сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ. По данным последнего опроса INSA, "Альтернативу для Германии" поддерживают 19,5% опрошенных, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31% избирателей, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 16%, "Зеленых" - 12,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Досрочные выборы немецкий бундестаг пройдут в феврале.
https://ria.ru/20241231/vybory-1992124496.html
https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html
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в мире, германия, саксония-анхальт, илон маск, олаф шольц, сара вагенкнехт, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Илон Маск, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Bild
СМИ: команды Вайдель и Маска обсуждают разные форматы разговора

Spiegel: команды Вайдель и Маска обсуждают разные форматы разговора

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Команды сопредседателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидата в канцлеры Алисы Вайдель и американского предпринимателя Илона Маска обсуждают разные форматы их разговора, возможен выход в прямой эфир соцсети X, сообщает издание Spiegel.
"Команда Вайдель ведет регулярный диалог с командой Маска", - заявил журналу представитель кандидата в канцлеры Даниэль Тапп. "Илон Маск уже проявлял интерес к программе АдГ несколько месяцев назад", - пояснил он.
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По его данным, личного телефонного разговора или встречи между Вайдель и Маском ещё не состоялось. "Но это, конечно, скоро изменится", - добавил Тапп.
В частности, речь может идти о формате Live X-Space с Маском и Вайдель, то есть о прямом эфире на платформе Маска X.
Двадцатого декабря Маск заявил, что только правая партия АдГ может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
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Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
Ранее результаты опроса института INSA для газеты Bild показали, что сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ. По данным последнего опроса INSA, "Альтернативу для Германии" поддерживают 19,5% опрошенных, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 31% избирателей, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 16%, "Зеленых" - 12,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 8%. Досрочные выборы немецкий бундестаг пройдут в феврале.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Маск назвал политическую силу, способную спасти Германию
29 декабря 2024, 20:00
 
В миреГерманияСаксония-АнхальтИлон МаскОлаф ШольцСара ВагенкнехтХДС/ХССBild
 
 
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