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Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 31.12.2024 (обновлено: 21:13 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/putin-1992190500.html
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:04:00+03:00
2024-12-31T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
новый год 2025
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции&quot;, — подчеркнул он.Ранее сегодня глава государства также выступил с новогодним обращением к россиянам. Среди прочего он отметил, что страна в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.
https://ria.ru/20241231/putin-1992172681.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, новый год 2025, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новый год 2025, Общество
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил бойцов с наступающим Новым годом

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции", — подчеркнул он.

Ранее сегодня глава государства также выступил с новогодним обращением к россиянам. Среди прочего он отметил, что страна в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.
Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.
Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут
Вчера, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковНовый год 2025Общество
 
 
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