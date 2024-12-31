https://ria.ru/20241231/putin-1992190500.html

Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T21:04:00+03:00

2024-12-31T21:04:00+03:00

2024-12-31T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

новый год 2025

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции", — подчеркнул он.Ранее сегодня глава государства также выступил с новогодним обращением к россиянам. Среди прочего он отметил, что страна в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.

https://ria.ru/20241231/putin-1992172681.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дмитрий песков, новый год 2025, общество