https://ria.ru/20241231/putin-1992190500.html
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T21:04:00+03:00
2024-12-31T21:04:00+03:00
2024-12-31T21:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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дмитрий песков
новый год 2025
общество
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Владимир Путин заслушал доклады о ходе специальной военной операции и поздравил всех военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал доклады начальника Генштаба, а также командующих группировок о ходе продвижения специальной военной операции. Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников специальной военной операции", — подчеркнул он.Ранее сегодня глава государства также выступил с новогодним обращением к россиянам. Среди прочего он отметил, что страна в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, новый год 2025, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Новый год 2025, Общество
Путин поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом
Путин заслушал доклады о ходе СВО и поздравил бойцов с наступающим Новым годом