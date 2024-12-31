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Путин в новогоднем обращении пообещал, что Россия будет идти только вперед
Путин в новогоднем обращении пообещал, что Россия будет идти только вперед - РИА Новости, 31.12.2024
Путин в новогоднем обращении пообещал, что Россия будет идти только вперед
Россия в 2024 году сумела справиться со сложнейшими вызовами и будет идти только вперед, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:18:00+03:00
2024-12-31T19:18:00+03:00
2024-12-31T19:18:00+03:00
общество
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чукотский автономный округ
камчатский край
владимир путин
новогоднее обращение президента
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россия в 2024 году сумела справиться со сложнейшими вызовами и будет идти только вперед, заявил президент Владимир Путин. "Мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам. Глава государства выступил с новогодним обращением к россиянам из Кремля, его речь продлилась около трех с половиной минут.Первыми новогоднее обращение президента смогли посмотреть в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где разница во времени с Москвой составляет девять часов.
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общество, россия, чукотский автономный округ, камчатский край, владимир путин, новогоднее обращение президента
Общество, Россия, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Владимир Путин, Новогоднее обращение президента
Путин в новогоднем обращении пообещал, что Россия будет идти только вперед
Путин в новогоднем обращении заявил, что у РФ и россиян все будет хорошо