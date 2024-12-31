https://ria.ru/20241231/putin-1992184805.html

Путин в новогоднем обращении пообещал, что Россия будет идти только вперед

Путин в новогоднем обращении пообещал, что Россия будет идти только вперед - РИА Новости, 31.12.2024

Путин в новогоднем обращении пообещал, что Россия будет идти только вперед

Россия в 2024 году сумела справиться со сложнейшими вызовами и будет идти только вперед, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T19:18:00+03:00

2024-12-31T19:18:00+03:00

2024-12-31T19:18:00+03:00

общество

россия

чукотский автономный округ

камчатский край

владимир путин

новогоднее обращение президента

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Россия в 2024 году сумела справиться со сложнейшими вызовами и будет идти только вперед, заявил президент Владимир Путин. "Мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам. Глава государства выступил с новогодним обращением к россиянам из Кремля, его речь продлилась около трех с половиной минут.Первыми новогоднее обращение президента смогли посмотреть в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, где разница во времени с Москвой составляет девять часов.

https://ria.ru/20241231/putin-1992166537.html

россия

чукотский автономный округ

камчатский край

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общество, россия, чукотский автономный округ, камчатский край, владимир путин, новогоднее обращение президента