https://ria.ru/20241231/putin-1992172681.html

Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут

Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут - РИА Новости, 31.12.2024

Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут

Новогоднее обращение президента Владимира Путина, продлилось около трех минут. РИА Новости, 31.12.2024

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общество

россия

камчатка

чукотка

владимир путин

новогоднее обращение президента

новый год 2025

москва

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Новогоднее обращение президента Владимира Путина, продлилось около трех минут. Он поздравил россиян с наступающим 2025 годом. Глава государства обратился к россиянам из Кремля. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Камчатки и Чукотки — самых восточных регионов страны, в которых 2025 год уже наступил. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.

https://ria.ru/20241231/voennye-1992166301.html

россия

камчатка

чукотка

москва

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