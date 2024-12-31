https://ria.ru/20241231/putin-1992172681.html
Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут
Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут - РИА Новости, 31.12.2024
Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут
Новогоднее обращение президента Владимира Путина, продлилось около трех минут. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:38:00+03:00
2024-12-31T16:38:00+03:00
2024-12-31T16:54:00+03:00
общество
россия
камчатка
чукотка
владимир путин
новогоднее обращение президента
новый год 2025
москва
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Новогоднее обращение президента Владимира Путина, продлилось около трех минут. Он поздравил россиян с наступающим 2025 годом. Глава государства обратился к россиянам из Кремля. Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Камчатки и Чукотки — самых восточных регионов страны, в которых 2025 год уже наступил. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.
https://ria.ru/20241231/voennye-1992166301.html
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общество, россия, камчатка, чукотка, владимир путин, новогоднее обращение президента, новый год 2025, москва
Общество, Россия, Камчатка, Чукотка, Владимир Путин, Новогоднее обращение президента, Новый год 2025, Москва
Новогоднее обращение Путина продлилось около трех минут
Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 35 секунд