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Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов
Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов - РИА Новости, 31.12.2024
Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны, напомнив, что в предстоящий год будет отмечаться РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T15:25:00+03:00
2024-12-31T15:25:00+03:00
2024-12-31T15:25:00+03:00
общество
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владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны, напомнив, что в предстоящий год будет отмечаться 80-я годовщина Победы. "Во славу 80-летия великой Победы и как дань уважения памяти наших предков во все времена сражавшихся за родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом Защитника отечества. Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов", - сказал глава государства в новогоднем обращении к россиянам.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов
Путин: Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны