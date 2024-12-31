https://ria.ru/20241231/putin-1992166537.html

Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов

Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов - РИА Новости, 31.12.2024

Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны, напомнив, что в предстоящий год будет отмечаться РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T15:25:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны, напомнив, что в предстоящий год будет отмечаться 80-я годовщина Победы. "Во славу 80-летия великой Победы и как дань уважения памяти наших предков во все времена сражавшихся за родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом Защитника отечества. Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов", - сказал глава государства в новогоднем обращении к россиянам.

https://ria.ru/20240505/veterany-1943947944.html

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общество, россия, владимир путин