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Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 31.12.2024
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14:58 31.12.2024 (обновлено: 17:09 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/putin-1992162620.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 31.12.2024
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T14:58:00+03:00
2024-12-31T17:09:00+03:00
россия
владимир путин
общество
новогоднее обращение президента
камчатка
чукотка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.&quot;Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед&quot;, — сказал президент.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия. Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.&quot;Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов&quot;, — подчеркнул глава государства.Путин отметил, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он."До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди: это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.
https://ria.ru/20241231/itogi-1992074190.html
https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html
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россия, владимир путин, общество, новогоднее обращение президента, камчатка, чукотка
Россия, Владимир Путин, Общество, Новогоднее обращение президента, Камчатка, Чукотка
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин в новогоднем обращении заявил, что у России и россиян все будет хорошо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНовогоднее обращение президента России Владимира Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.
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«

"Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал президент.

Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия.
Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.
«

"Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов", — подчеркнул глава государства.

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Путин отметил, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он.
«
"До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди: это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.
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Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.

Новогоднее обращение Путина традиционно показывают во всех регионах перед наступлением полуночи по местному времени. В прошлом году президент по традиции выступил из Кремля. А в 2022 году новогоднее поздравление записали в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Тогда глава государства выступал в окружении участников специальной военной операции. В 2013 году президент поздравлял россиян из Хабаровска — тогда он прилетел в регион и встретился с пострадавшими от наводнения.

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РоссияВладимир ПутинОбществоНовогоднее обращение президентаКамчаткаЧукотка
 
 
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