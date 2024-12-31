https://ria.ru/20241231/putin-1992162620.html

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 31.12.2024

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T14:58:00+03:00

2024-12-31T14:58:00+03:00

2024-12-31T17:09:00+03:00

россия

владимир путин

общество

новогоднее обращение президента

камчатка

чукотка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано."Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед", — сказал президент.Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас вместе с ними. Он назвал их подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится Россия. Глава государства напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества."Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов", — подчеркнул глава государства.Путин отметил, что Россия прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века благодаря единству народа. Страна ставила перед собой большие цели и достигала их. По словам президента, россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя, в свои силы и возможности, добавил он."До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди: это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится", — отметил Путин.Глава государства выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около трех минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, которые уже встретили Новый год. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.

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https://ria.ru/20241228/2024-1991742880.html

https://ria.ru/20241231/traditsii-1837632806.html

https://ria.ru/20241230/kanikuly-1890956524.html

россия

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чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество, новогоднее обращение президента, камчатка, чукотка