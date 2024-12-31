https://ria.ru/20241231/putin-1992158340.html
Путин поручил создать рабочую группу для координации нацпроектов
Путин поручил создать рабочую группу для координации нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил создать рабочую группу для координации нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года подготовить предложения о создании рабгруппы Совета по нацпроектам для координации деятельности... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T14:02:00+03:00
2024-12-31T14:02:00+03:00
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экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта 2025 года подготовить предложения о создании рабгруппы Совета по нацпроектам для координации деятельности институтов развития. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 5 декабря 2024 года. "Правительству РФ подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить в Администрацию президента РФ предложения о создании специальной рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, обеспечивающей координацию деятельности институтов развития и их участия в реализации национальных проектов, предусмотрев, что ее председателем является председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а в состав рабочей группы входят руководители финансово-экономического блока правительства РФ", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения – 1 марта 2025 года. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.
https://ria.ru/20241231/natsproekty-1992148614.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов
Путин поручил создать рабочую группу для координации нацпроектов
Путин поручил подготовить предложения о создании рабгруппы Совета по нацпроектам