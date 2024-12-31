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Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов - РИА Новости, 31.12.2024
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13:31 31.12.2024 (обновлено: 14:07 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/putin-1992155478.html
Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов
Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2025 года принять меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию заводов по утилизации... РИА Новости, 31.12.2024
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жкх
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2025 года принять меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию заводов по утилизации твердых коммунальных отходов. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Принять меры, обеспечивающие завершение строительства и ввод в эксплуатацию заводов, предназначенных для утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии, предусмотрев утверждение соответствующего плана действий", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 февраля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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жкх, россия, владимир путин, михаил мишустин
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов

Путин поручил до 1 февраля ввести в эксплуатацию заводы по утилизации мусора

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2025 года принять меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию заводов по утилизации твердых коммунальных отходов.
Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Принять меры, обеспечивающие завершение строительства и ввод в эксплуатацию заводов, предназначенных для утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии, предусмотрев утверждение соответствующего плана действий", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 февраля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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