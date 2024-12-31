https://ria.ru/20241231/putin-1992155478.html
Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов
Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2025 года принять меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию заводов по утилизации... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:31:00+03:00
2024-12-31T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2025 года принять меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию заводов по утилизации твердых коммунальных отходов. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Принять меры, обеспечивающие завершение строительства и ввод в эксплуатацию заводов, предназначенных для утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии, предусмотрев утверждение соответствующего плана действий", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 февраля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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жкх, россия, владимир путин, михаил мишустин
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил завершить строительство заводов по утилизации отходов
Путин поручил до 1 февраля ввести в эксплуатацию заводы по утилизации мусора