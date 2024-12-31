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Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году - РИА Новости, 31.12.2024
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13:22 31.12.2024 (обновлено: 14:08 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/putin-1992154863.html
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ в 2025 году нарастить темпы обеспечения технологической независимости, создать условия для превосходства... РИА Новости, 31.12.2024
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2024-12-31T14:08:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ в 2025 году нарастить темпы обеспечения технологической независимости, создать условия для превосходства продукции РФ. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ решение в 2025 году следующих ключевых задач: наращивание темпов обеспечения технологической независимости по важнейшим направлениям и создание условий для достижения превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами исходя из принципов глобальной конкурентоспособности отечественных технологий и продукции, созданной с их использованием", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
https://ria.ru/20241231/putin-1992151739.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году

Путин поручил нарастить темпы обеспечения технологической независимости РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ в 2025 году нарастить темпы обеспечения технологической независимости, создать условия для превосходства продукции РФ.
Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ решение в 2025 году следующих ключевых задач: наращивание темпов обеспечения технологической независимости по важнейшим направлениям и создание условий для достижения превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами исходя из принципов глобальной конкурентоспособности отечественных технологий и продукции, созданной с их использованием", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития
12:55
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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