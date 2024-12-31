https://ria.ru/20241231/putin-1992154863.html

Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году

Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил обеспечить технологическую независимость России в 2025 году

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ в 2025 году нарастить темпы обеспечения технологической независимости, создать условия для превосходства... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:22:00+03:00

2024-12-31T13:22:00+03:00

2024-12-31T14:08:00+03:00

экономика

технологии

россия

владимир путин

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ в 2025 году нарастить темпы обеспечения технологической независимости, создать условия для превосходства продукции РФ. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ решение в 2025 году следующих ключевых задач: наращивание темпов обеспечения технологической независимости по важнейшим направлениям и создание условий для достижения превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами исходя из принципов глобальной конкурентоспособности отечественных технологий и продукции, созданной с их использованием", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.

https://ria.ru/20241231/putin-1992151739.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)