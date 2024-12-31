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Путин поручил обеспечить равномерную закупку транспорта для регионов - РИА Новости, 31.12.2024
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13:21 31.12.2024 (обновлено: 14:43 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/putin-1992154704.html
Путин поручил обеспечить равномерную закупку транспорта для регионов
Путин поручил обеспечить равномерную закупку транспорта для регионов - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил обеспечить равномерную закупку транспорта для регионов
Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:21:00+03:00
2024-12-31T14:43:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с использованием федерального финансирования. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 5 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов РФ... с учетом ранее данных поручений обеспечить равномерную закупку в 2025–2030 годах пассажирских транспортных средств общего пользования с использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, принимая во внимание необходимость устойчивой загрузки производственных мощностей российских производителей транспортных средств", - указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил обеспечить равномерную закупку транспорта для регионов

Путин поручил равномерно закупать общественный транспорт для регионов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтобусы на улице Красная в Краснодаре
Автобусы на улице Красная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автобусы на улице Красная в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с использованием федерального финансирования.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 5 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов РФ... с учетом ранее данных поручений обеспечить равномерную закупку в 2025–2030 годах пассажирских транспортных средств общего пользования с использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, принимая во внимание необходимость устойчивой загрузки производственных мощностей российских производителей транспортных средств", - указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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