Путин поручил обеспечить равномерную закупку транспорта для регионов
Путин поручил равномерно закупать общественный транспорт для регионов
Автобусы на улице Красная в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с использованием федерального финансирования.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 5 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов РФ... с учетом ранее данных поручений обеспечить равномерную закупку в 2025–2030 годах пассажирских транспортных средств общего пользования с использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, принимая во внимание необходимость устойчивой загрузки производственных мощностей российских производителей транспортных средств", - указано в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.
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