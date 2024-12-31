https://ria.ru/20241231/putin-1992151886.html

Путин поручил обеспечить своевременное развитие космических аппаратов

Путин поручил обеспечить своевременное развитие космических аппаратов - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил обеспечить своевременное развитие космических аппаратов

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:56:00+03:00

2024-12-31T12:56:00+03:00

2024-12-31T13:25:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите.Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите в целях обеспечения связи и телерадиовещания с учетом обязательного сохранения орбитально-частотного ресурса и стратегически важных орбитальных позиций за РФ", - говорится в документе.Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20241231/putin-1992150878.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, михаил мишустин