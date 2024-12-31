https://ria.ru/20241231/putin-1992150878.html

Путин поручил утвердить нацпроект по развитию космической деятельности

Путин поручил утвердить нацпроект по развитию космической деятельности - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил утвердить нацпроект по развитию космической деятельности

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года, следует РИА Новости, 31.12.2024

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2024-12-31T12:50:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить нацпроект по развитию космической деятельности до 2030 года, следует из перечня поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе. Отмечается, что нацпроект будет комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической деятельности. "Срок – 1 мая 2025 года. Ответственные: Мишустин М.В., Борисов Ю.И", - указано в поручении.

https://ria.ru/20241231/aviatsiya-1992150726.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос