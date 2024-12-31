https://ria.ru/20241231/putin-1992150188.html
Путин рекомендовал ОНФ мониторить реализацию нацпроектов
Путин рекомендовал ОНФ мониторить реализацию нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024
Путин рекомендовал ОНФ мониторить реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" регулярно мониторить реализацию национальных... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:46:00+03:00
2024-12-31T12:46:00+03:00
2024-12-31T12:57:00+03:00
россия
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
экономика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" регулярно мониторить реализацию национальных проектов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение регулярного мониторинга реализации национальных проектов, а также применение механизма обратной связи с гражданами по вопросам реализации этих проектов", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года и далее – один раз в полгода. Ответственным назначен глава ОНФ Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20241223/demografiya-1990838489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Общероссийский народный фронт, Экономика
Путин рекомендовал ОНФ мониторить реализацию нацпроектов
Путин рекомендовал ОНФ регулярно мониторить реализацию нацпроектов