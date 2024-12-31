https://ria.ru/20241231/putin-1992150188.html

Путин рекомендовал ОНФ мониторить реализацию нацпроектов

Путин рекомендовал ОНФ мониторить реализацию нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024

Путин рекомендовал ОНФ мониторить реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" регулярно мониторить реализацию национальных... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:46:00+03:00

2024-12-31T12:46:00+03:00

2024-12-31T12:57:00+03:00

россия

владимир путин

михаил кузнецов (экс-губернатор)

общероссийский народный фронт

экономика

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" регулярно мониторить реализацию национальных проектов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение регулярного мониторинга реализации национальных проектов, а также применение механизма обратной связи с гражданами по вопросам реализации этих проектов", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года и далее – один раз в полгода. Ответственным назначен глава ОНФ Михаил Кузнецов.

https://ria.ru/20241223/demografiya-1990838489.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, экономика