https://ria.ru/20241231/putin-1992150092.html

Путин поручил обеспечить реализацию мер для повышения рождаемости

Путин поручил обеспечить реализацию мер для повышения рождаемости - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил обеспечить реализацию мер для повышения рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости,... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:45:00+03:00

2024-12-31T12:45:00+03:00

2024-12-31T13:24:00+03:00

общество

экономика

россия

владимир путин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости, доложить до 1 июня.Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.

https://ria.ru/20241231/ekonomika-1992149584.html

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общество, экономика, россия, владимир путин, эльвира набиуллина