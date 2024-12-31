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Путин поручил проанализировать итоги реализации нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024
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12:42 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/putin-1992149712.html
Путин поручил проанализировать итоги реализации нацпроектов
Путин поручил проанализировать итоги реализации нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил проанализировать итоги реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах, направить рекомендации в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T12:42:00+03:00
2024-12-31T12:42:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
борис ковальчук
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах, направить рекомендации в кабмин. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Счетной палате Российской Федерации провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах и по результатам анализа направить рекомендации в правительство Российской Федерации для планирования работы над новыми национальными проектами", - говорится в перечне. Срок исполнения поручения - до 1 июня 2025 года. Ответственным назначен глава Счетной палаты Борис Ковальчук.
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экономика, россия, владимир путин, борис ковальчук
Экономика, Россия, Владимир Путин, Борис Ковальчук
Путин поручил проанализировать итоги реализации нацпроектов

Путин поручил СП проанализировать итоги реализации нацпроектов с 2019 года

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах, направить рекомендации в кабмин. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Счетной палате Российской Федерации провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах и по результатам анализа направить рекомендации в правительство Российской Федерации для планирования работы над новыми национальными проектами", - говорится в перечне.
Срок исполнения поручения - до 1 июня 2025 года. Ответственным назначен глава Счетной палаты Борис Ковальчук.
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