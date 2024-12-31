https://ria.ru/20241231/putin-1992149712.html

Путин поручил проанализировать итоги реализации нацпроектов

Путин поручил проанализировать итоги реализации нацпроектов - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил проанализировать итоги реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах, направить рекомендации в... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T12:42:00+03:00

2024-12-31T12:42:00+03:00

2024-12-31T12:42:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

борис ковальчук

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате проанализировать итоги реализации национальных проектов в 2019–2024 годах, направить рекомендации в кабмин. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Счетной палате Российской Федерации провести анализ итогов реализации национальных проектов в 2019–2024 годах и по результатам анализа направить рекомендации в правительство Российской Федерации для планирования работы над новыми национальными проектами", - говорится в перечне. Срок исполнения поручения - до 1 июня 2025 года. Ответственным назначен глава Счетной палаты Борис Ковальчук.

https://ria.ru/20241225/itogi-1991188252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин, борис ковальчук