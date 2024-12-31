https://ria.ru/20241231/prigovor-1992126324.html
Апелляционный суд признал законным заочный приговор актеру Панину*
Апелляционный суд признал законным заочный приговор актеру Панину* - РИА Новости, 31.12.2024
Апелляционный суд признал законным заочный приговор актеру Панину*
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор признанному иноагентом актеру Алексею Панину*, обвиняемому в публичном оправдании терроризма,... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:17:00+03:00
2024-12-31T06:17:00+03:00
2024-12-31T15:06:00+03:00
происшествия
россия
алексей панин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор признанному иноагентом актеру Алексею Панину*, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", — сказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в сентябре заочно приговорил Панина* к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы. Согласно материалам дела, озвученным в суде, Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. Панин* находится в международном розыске. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов. Максимальное наказание по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете") — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.
https://ria.ru/20241224/lazareva-1990971966.html
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происшествия, россия, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Алексей Панин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Апелляционный суд признал законным заочный приговор актеру Панину*
Суд признал законным заочный приговор Панину за оправдание терроризма