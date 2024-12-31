https://ria.ru/20241231/prigovor-1992126324.html

Апелляционный суд признал законным заочный приговор актеру Панину*

Апелляционный суд признал законным заочный приговор актеру Панину* - РИА Новости, 31.12.2024

Апелляционный суд признал законным заочный приговор актеру Панину*

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор признанному иноагентом актеру Алексею Панину*, обвиняемому в публичном оправдании терроризма,... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:17:00+03:00

2024-12-31T06:17:00+03:00

2024-12-31T15:06:00+03:00

происшествия

россия

алексей панин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор признанному иноагентом актеру Алексею Панину*, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор оставлен без изменения", — сказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в сентябре заочно приговорил Панина* к шести годам колонии общего режима и на три года запретил ему администрировать интернет-ресурсы. Согласно материалам дела, озвученным в суде, Панин* в октябре 2022 года разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. Панин* находится в международном розыске. Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов. Максимальное наказание по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете") — лишение свободы на срок от пяти до семи лет.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.

https://ria.ru/20241224/lazareva-1990971966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, алексей панин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)