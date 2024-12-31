Российские посол не стал комментировать разногласия в Греции по Украине
Посол России Маслов отказался комментировать разногласия в Греции по Украине
© Фото : Предоставлено Посольством РФ в АфинахПосол РФ в Афинах Андрей Маслов
© Фото : Предоставлено Посольством РФ в Афинах
Посол РФ в Афинах Андрей Маслов. Архивное фото
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АФИНЫ, 31 дек - РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов в интервью греческому порталу militaire.gr не стал комментировать разногласия между греческим правительством и греческими гражданами по отношению Греции к украинскому вопросу.
Журналист спросил мнение посла, существует ли разногласие между греческим правительством и греческими гражданами, или, по крайней мере, большинством из них, по поводу отношения Греции к украинскому вопросу.
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"Да и в целом, я не считаю, что поиск трещин между линией официальных властей и общественным мнением является задачей дипломатической миссии", - подчеркнул дипломат.
Греков постоянно интересует ситуация с греческой диаспорой за рубежом, и журналист спросил, проявляло ли греческое правительство какой-либо интерес к грекам Приазовья.
"Мне не известно, был ли проявлен какой-либо интерес со стороны греческих властей к судьбе греческих соотечественников Приазовья. К нам греческая сторона за информацией не обращалась", - сказал Маслов.
Статья 108 конституции Греции предусматривает, что "государство заботится о жизни греческой диаспоры и сохранении ее связей с матерью-родиной. Оно также заботится об образовании, социальном и профессиональном развитии греков, работающих за пределами национальной территории.
Однако правительство Греции не поддерживает никаких отношений с греками Приазовья и в Крыму, а в греческих СМИ практически нет информации о реальном положении дел у греческого меньшинства в новых регионах России.