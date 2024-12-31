https://ria.ru/20241231/posol-1992170927.html

Посол России в Греции высказался о планах передачи С-300 Украине

Посол России в Греции высказался о планах передачи С-300 Украине - РИА Новости, 31.12.2024

Посол России в Греции высказался о планах передачи С-300 Украине

Власти Греции не могут передать российское оружие ВСУ без согласия Москвы, заявил посол России в Афинах Андрей Маслов в интервью греческому порталу... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:16:00+03:00

2024-12-31T16:16:00+03:00

2024-12-31T17:00:00+03:00

греция

россия

украина

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АФИНЫ, 31 дек — РИА Новости. Власти Греции не могут передать российское оружие ВСУ без согласия Москвы, заявил посол России в Афинах Андрей Маслов в интервью греческому порталу militaire.gr. "Передача этих вооружений невозможна без письменного согласия российской стороны. Это не политическое, а международно-правовое обязательство Греции, которое необходимо соблюдать", — подчеркнул посол. Маслов объяснил, что необходимость разрешения России для передачи или продажи С-300, расположенных на Крите, прописана в двух межправительственных соглашениях между Москвой и Афинами о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013-го. Так он ответил на просьбу журналиста портала прокомментировать мнение, что греческое правительство, утверждая о возникших проблемах с техническим обслуживанием российских вооружений и обвиняя в этом Москву, стремилось оправдать снятие систем ПВО с вооружения и отправку их Украине. При этом в течение многих лет Афины основывали многие важные оборонные возможности на российских системах вооружения, в основном зенитных.Дипломат также назвал "слухами на страницах греческих газет" сообщения о планах Греции передать российские системы ПВО Украине, объяснив, что это не может быть основанием для каких-либо дипломатических мер."Что касается якобы проблемы обслуживания имеющихся в Греции образцов российского оружия, то компетентные греческие власти не информировали нас о каких-либо трудностях", — ответил посол.На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства — зенитные ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. В то же время Афины отмечали, что не будут передавать Киеву зенитные ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". При этом премьер-министр Кириакос Мицотакис заявлял, что Афины в любом случае должны стать независимыми от российских систем вооружения. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас указывал, что вывод зенитных систем российского производства, которые являются частью национальной системы ПВО Греции, не представляется возможным без замены на системы вооружения с аналогичными или превосходящими оперативными возможностями. Кроме того, как и со всеми системами вооружений, при их закупке существуют юридические обязательства по их продаже или передаче, и для отправки С-300 на Украину требуется разрешение российского производителя, что маловероятно.

https://ria.ru/20241230/maslov-1992043691.html

https://ria.ru/20240425/gretsiya-1942376734.html

https://ria.ru/20241202/gretsiya-1986884772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

греция, россия, украина, андрей маслов, никос дендиас, кириакос мицотакис, нато, зрк с-300