https://ria.ru/20241231/polsha-1992194219.html

Президент Польши в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию

Президент Польши в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию - РИА Новости, 31.12.2024

Президент Польши в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию

Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении обрушился с критикой на правящую коалицию. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T22:34:00+03:00

2024-12-31T22:34:00+03:00

2024-12-31T22:34:00+03:00

в мире

польша

анджей дуда

ярослав качиньский

дональд туск

право и справедливость

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ВАРШАВА, 31 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении обрушился с критикой на правящую коалицию. В конце прошлого года в Польше в результате парламентских выборов сменилась власть. Партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским отошла в оппозицию, к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском. "За последний год появилось множество вызывающих беспокойство сигналов, касающихся развития нашей страны. Рекордная дыра в бюджете, задержка реализации стратегических инвестиций, таких как Центральный коммуникационный порт или строительство первой польской атомной электростанции, проблемы системы здравоохранения и опасность закрытия госпиталей", - сказал Дуда."Как президент я многократно подчеркивал, что это, собственно говоря, дела, от которых зависит уровень жизни поляков и дальнейшее развитие нашего отечества", - добавил он. При этом он обвинил во всех проблемах нынешнюю правящую коалицию. "Подытоживая итоги этого года следует задать вопросы, были ли эти дела и являются ли они приоритетом ныне правящей коалиции. К сожалению, ответ негативный. Они сосредоточились на усилении разделов и конфликтов, привели к хаосу в судебной системе и отсутствию юридической безопасности поляков. А тем самым – к ослаблению польской демократии", - сказал Дуда.

https://rsport.ria.ru/20241219/duda-1990185219.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, анджей дуда, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость