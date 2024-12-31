https://ria.ru/20241231/polsha-1992194219.html
Президент Польши в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию
Президент Польши в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию - РИА Новости, 31.12.2024
Президент Польши в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию
Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении обрушился с критикой на правящую коалицию. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:34:00+03:00
2024-12-31T22:34:00+03:00
2024-12-31T22:34:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 31 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении обрушился с критикой на правящую коалицию. В конце прошлого года в Польше в результате парламентских выборов сменилась власть. Партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским отошла в оппозицию, к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском. "За последний год появилось множество вызывающих беспокойство сигналов, касающихся развития нашей страны. Рекордная дыра в бюджете, задержка реализации стратегических инвестиций, таких как Центральный коммуникационный порт или строительство первой польской атомной электростанции, проблемы системы здравоохранения и опасность закрытия госпиталей", - сказал Дуда."Как президент я многократно подчеркивал, что это, собственно говоря, дела, от которых зависит уровень жизни поляков и дальнейшее развитие нашего отечества", - добавил он. При этом он обвинил во всех проблемах нынешнюю правящую коалицию. "Подытоживая итоги этого года следует задать вопросы, были ли эти дела и являются ли они приоритетом ныне правящей коалиции. К сожалению, ответ негативный. Они сосредоточились на усилении разделов и конфликтов, привели к хаосу в судебной системе и отсутствию юридической безопасности поляков. А тем самым – к ослаблению польской демократии", - сказал Дуда.
https://rsport.ria.ru/20241219/duda-1990185219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда, ярослав качиньский, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Право и справедливость
Президент Польши в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию
Дуда в своем новогоднем обращении обвинил во всех проблемах правящую коалицию
ВАРШАВА, 31 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении обрушился с критикой на правящую коалицию.
В конце прошлого года в Польше
в результате парламентских выборов сменилась власть. Партия "Право и справедливость
" во главе с Ярославом Качиньским
отошла в оппозицию, к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском
.
«
"За последний год появилось множество вызывающих беспокойство сигналов, касающихся развития нашей страны. Рекордная дыра в бюджете, задержка реализации стратегических инвестиций, таких как Центральный коммуникационный порт или строительство первой польской атомной электростанции, проблемы системы здравоохранения и опасность закрытия госпиталей", - сказал Дуда.
"Как президент я многократно подчеркивал, что это, собственно говоря, дела, от которых зависит уровень жизни поляков и дальнейшее развитие нашего отечества", - добавил он.
При этом он обвинил во всех проблемах нынешнюю правящую коалицию.
"Подытоживая итоги этого года следует задать вопросы, были ли эти дела и являются ли они приоритетом ныне правящей коалиции. К сожалению, ответ негативный. Они сосредоточились на усилении разделов и конфликтов, привели к хаосу в судебной системе и отсутствию юридической безопасности поляков. А тем самым – к ослаблению польской демократии", - сказал Дуда.