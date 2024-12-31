https://ria.ru/20241231/politsija-1992193749.html

В Нью-Йорке установили имя женщины, которую сжег мигрант

В Нью-Йорке установили имя женщины, которую сжег мигрант - РИА Новости, 31.12.2024

В Нью-Йорке установили имя женщины, которую сжег мигрант

Полиция назвала имя женщины, которую нелегальный мигрант из Гватемалы заживо сжег в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал АВС. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T22:16:00+03:00

2024-12-31T22:16:00+03:00

2024-12-31T22:16:00+03:00

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гватемала (республика)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Полиция назвала имя женщины, которую нелегальный мигрант из Гватемалы заживо сжег в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал АВС. Жуткий инцидент произошел 22 декабря. По данным полиции, обвиняемый подошел к спавшей в метро женщине и с помощью зажигалки поджег ее одежду и одеяло, которым она была обернута. Через несколько часов он был арестован. Во вторник полиция объявила, что погибшая женщина – это 61-летняя Дебрина Кавам, проживавшая в городе Томс-Ривер в штате Нью-Джерси. В убийстве Кавам обвиняется 33-летний мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой и второй степени и в поджоге. Город Томс-Ривер, в котором проживала женщина, неоднократно входил в рейтинговую "двадцатку" самых безопасных городов США.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

гватемала (республика)

нью-йорк (город)

нью-джерси

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гватемала (республика), нью-йорк (город), нью-джерси