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В Нью-Йорке установили имя женщины, которую сжег мигрант - РИА Новости, 31.12.2024
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22:16 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/politsija-1992193749.html
В Нью-Йорке установили имя женщины, которую сжег мигрант
В Нью-Йорке установили имя женщины, которую сжег мигрант - РИА Новости, 31.12.2024
В Нью-Йорке установили имя женщины, которую сжег мигрант
Полиция назвала имя женщины, которую нелегальный мигрант из Гватемалы заживо сжег в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал АВС. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:16:00+03:00
2024-12-31T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Полиция назвала имя женщины, которую нелегальный мигрант из Гватемалы заживо сжег в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал АВС. Жуткий инцидент произошел 22 декабря. По данным полиции, обвиняемый подошел к спавшей в метро женщине и с помощью зажигалки поджег ее одежду и одеяло, которым она была обернута. Через несколько часов он был арестован. Во вторник полиция объявила, что погибшая женщина – это 61-летняя Дебрина Кавам, проживавшая в городе Томс-Ривер в штате Нью-Джерси. В убийстве Кавам обвиняется 33-летний мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой и второй степени и в поджоге. Город Томс-Ривер, в котором проживала женщина, неоднократно входил в рейтинговую "двадцатку" самых безопасных городов США.
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гватемала (республика)
нью-йорк (город)
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в мире, гватемала (республика), нью-йорк (город), нью-джерси
В мире, Гватемала (республика), Нью-Йорк (город), Нью-Джерси
В Нью-Йорке установили имя женщины, которую сжег мигрант

Полиция установила имя женщины, которую мигрант заживо сжег в метро в Нью-Йорке

© PETER GERBERПолицейские в Нью-Йорке
Полицейские в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© PETER GERBER
Полицейские в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Полиция назвала имя женщины, которую нелегальный мигрант из Гватемалы заживо сжег в метро Нью-Йорка, сообщает телеканал АВС.
Жуткий инцидент произошел 22 декабря. По данным полиции, обвиняемый подошел к спавшей в метро женщине и с помощью зажигалки поджег ее одежду и одеяло, которым она была обернута. Через несколько часов он был арестован.
Во вторник полиция объявила, что погибшая женщина – это 61-летняя Дебрина Кавам, проживавшая в городе Томс-Ривер в штате Нью-Джерси.
В убийстве Кавам обвиняется 33-летний мигрант из Гватемалы Себастьян Сапета. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой и второй степени и в поджоге.
Город Томс-Ривер, в котором проживала женщина, неоднократно входил в рейтинговую "двадцатку" самых безопасных городов США.
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В миреГватемала (республика)Нью-Йорк (город)Нью-Джерси
 
 
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