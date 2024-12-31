https://ria.ru/20241231/podpole-1992127140.html

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 31.12.2024

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:40:00+03:00

2024-12-31T06:40:00+03:00

2024-12-31T06:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

оон

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "В Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах. Кроме того, в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что также может быть связано с подготовкой провокаций", - сказал собеседник агентства. По его словам, подобные пропагандистские мероприятия могут быть организованы и в праздничные дни.

https://ria.ru/20241225/vsu-1991339322.html

николаев (украина)

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2024

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николаев (украина), оон