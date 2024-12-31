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Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 31.12.2024 (обновлено: 06:43 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/podpole-1992127140.html
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 31.12.2024
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:40:00+03:00
2024-12-31T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "В Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах. Кроме того, в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что также может быть связано с подготовкой провокаций", - сказал собеседник агентства. По его словам, подобные пропагандистские мероприятия могут быть организованы и в праздничные дни.
https://ria.ru/20241225/vsu-1991339322.html
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николаев (украина), оон
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), ООН
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье

Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины идут по шоссе на окраине города Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах. Кроме того, в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что также может быть связано с подготовкой провокаций", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подобные пропагандистские мероприятия могут быть организованы и в праздничные дни.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)ООН
 
 
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