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Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье - РИА Новости, 31.12.2024
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:40:00+03:00
2024-12-31T06:40:00+03:00
2024-12-31T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве с использованием осколков российских боеприпасов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "В Николаеве украинские спецслужбы собрали осколки российских боеприпасов, чтобы использовать их для создания фейковых сообщений о прилетах. Кроме того, в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, что также может быть связано с подготовкой провокаций", - сказал собеседник агентства. По его словам, подобные пропагандистские мероприятия могут быть организованы и в праздничные дни.
https://ria.ru/20241225/vsu-1991339322.html
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николаев (украина), оон
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), ООН
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, сообщило подполье
Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве